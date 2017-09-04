Спорная «сплошная» по улице Гастелло в Туле: в разметку внесут изменения

Управления по транспорту и дорожному хозяйству ответило на жалобу жителей Пролетарского округа.

После публикации на Myslo жалобы туляка Андрея Дмитриева в редакцию пришел ответ от администрации.

Напомним, туляк пожаловался, что на проезжей части улицы Гастелло возле дома №49 нарисовали сплошную линию, и теперь автомобилистам нельзя повернуть к дому, не нарушив правила.

Приводим ответ УТСиДХ полностью:

«Горизонтальная дорожная разметка на участке улично-дорожной сети города Тулы, соединяющим ул. Металлургов и ул. Кутузова, в том числе в районе дома №49 по ул. Гастелло, нанесена согласно проекту организации дорожного движения в соответствии с правилами применения дорожной разметки, отраженными в ГОСТ Р 52289−2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

На дорогах с допускаемой скоростью движения не более 60 км/ч в соответствии с п. 6.2.3 ГОСТ Р 52289−2004 дорожная разметка 1.1 (Сплошная линия) применяется перед пешеходными переходами на расстоянии 20 м.

Дорожная разметка 1.1 на расстоянии 20 м от пешеходного перехода применяется в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а именно для исключения обгона на пешеходном переходе.

В связи с тем, что в районе дома №49 по ул. Гастелло обустроен нерегулируемый пешеходный переход, проектом организации дорожного движения предусмотрено нанесение линии разметка 1.1 на расстоянии 20 м в каждую сторону от пешеходного перехода.

В настоящее время, в целях обеспечения возможности проезда жителей к дому №49 по ул. Гастелло, администрацией города Тулы внесены соответствующие изменения в проект организации дорожного движения, предусматривающие разрыв в линии разметки 1.1 напротив въезда на дворовую территорию.

Данные изменения позволят жителям осуществлять заезд и выезд из дворовой территории дома №49 по ул. Гастелло, однако обгон на данном участке будет по-прежнему запрещен.

Проект организации дорожного движения с внесенными изменениями направлен в ГИБДД для согласования».