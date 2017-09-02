В Туле благоустраивают тематические дворы

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В этом году по поручению Евгения Авилова в каждом округе Тулы появится двор, посвященный городу-партнёру оружейной столицы. По адресу: ул. Кутузова, д. 17-А, двор будет посвящен Липецку. Там уже уложен газон, высажены деревья, установлены игровое и спортивное оборудование, арки с гербом Липецка, скамейки, урны. Ко Дню города будет установлена стела.

Во дворе дома № 43 ведётся благоустройство с использованием тематики Владивостока. В Советском округе, на улице Пушкинской, будет «белгородский» двор.

На месте уже установлено оборудование и выполнено асфальтирование, рабочие проводят выравнивание грунта и укладку газона. В планах – установка метровой скульптуры льва, который изображен на гербе Белгорода. Там же собираются установить рекламный пилон.

В Центральном округе, на проспекте Ленина, д. 143, двор посвящен Могилеву. Там монтируется оборудование и появится арка с гербом города-побратима. На ул. Галкина, д. 10, ведется благоустройство двора в честь Курска. Уже заасфальтированы площадки под установку оборудования с резиновым покрытием. Там же появятся ограждение и большая скамейка с символикой города.