И в Упе бывает удачный улов

Фото Дмитрия Дзюбина.

Упа не такая уж безнадежная для рыболовства река, как многим кажется. Умельцы, знающие места, вытаскивают в пределах города весьма крупную рыбу. Есть вполне жирные карпы, сазаны. В последнее время больше стало щуки.

Игорь Киселев – Только сегодня, пока готовили соревнования, на спиннинг поймали щуку, килограмма на полтора, – рассказал главный судья соревнований Игорь Киселев.

Однако на поплавочную удочку сильно жирную рыбу не вытащишь. Такие снасти не подразумевают крупный улов. Трофеи участников соревнований были куда скромнее – плотва, мелкий подлещик, уклейка.

Невелика, конечно, рыбка, но и она важна. Общий зачет ведь идет по весу выловленной рыбы.

Фестиваль по ловле рыбы на поплавочные удочки прошел уже в пятый раз. Его организаторы – администрация Центрального округа Тулы и Областное общество охоты и рыболовства. Участвуют в нем в основном любители – те, кто хочет попробовать свои силы в таком непростом деле, как спортивное рыболовство. Ведь одно дело просто так сидеть на бережку, ожидающим взглядом уставившись в поплавок, а другое – когда это процесс на скорость и рыбацкую удачу. Без нее тоже никак. О чем иначе потом рассказывать друзьям и родственникам.

Не всем, правда, удалось похвастаться уловом. Среди взрослых участников некоторые не поймали вообще ничего. А вот самые юные рыболовы хоть по чуть-чуть, но были с уловом все.

Победителем у детей стал Вадим Комаров, наловивший 130 граммов рыбы.

На втором месте Андрей Петрушкин, уступивший победителю всего десять граммов, то есть фактически одну уклейку. Четверо участников наловили по 80 граммов. Но третье место присудили самому юному участнику – восьмилетнему Артему Шингалееву.

Чемпион среди взрослых – Павел Панкратов. Он вытащил из Упы 880 граммов рыбы. У Андрея Шестова – 800 граммов и второе место. На третьем – Сергей Киселев. Его улов составил 480 граммов.

Отдельным зачетом посоревновались не любители, а настоящие профессионалы. Здесь лучший результат был куда серьезнее. Алексей Гордеев наловил килограмм и 320 граммов. При том, что профессиональные участники не все время посвящали рыбалке. Время от времени они оставляли удочку и прогуливались вдоль берега, смотрели, как идут дела у других. Кому-то помогали и советами.

В этом году было как никогда и много обычных зрителей. Известно ведь, что далеко не у каждого хватает нервов и выдержки самому часами сидеть в ожидании, пока у тебя клюнет. А вот смотреть за рыбаками можно как на огонь и воду, бесконечно. Тем более, что для самых стойких организаторы приготовили сюрприз – ближе к концу мероприятия подъехала полевая кухня. Да и рыбки на хорошую ушицу набралось.

Владимир Шингалеев: «Мой внук Артем – заядлый рыбак»

– Я здесь вместе с внуком, Артемом. Ловит он, я только наблюдаю. У меня терпения не хватает вот так сидеть. Я больше охотник. А вот его отец – заядлый рыбак. Внук уже не в первый раз принимает участие в подобных соревнованиях. Сейчас, правда, пока не очень еще ладится. Поймали всего пяточек уклеек.

Маша Алехина и Герман Ермаков: «Рыбалка хороша, когда клюет»

Одна из самых опытных участниц соревнований – Маша Ермакова. Несмотря на юный возраст, она уже может похвастаться тем, что в прошлом году стала не только чемпионом в детском зачете, но и заняла своим уловом третье место среди взрослых.

– Маша пристрастилась к рыбалке лет с четырех, наверное, – рассказывает ее дедушка Герман Ермаков. – Они с родителями часто ездят на рыбалку. Вообще по выходным не сидят дома. Как суббота и воскресенье, или под Плавск карасей ловить, или на пруды, или еще куда-то. Сейчас пока у нее дела не очень удачные. Поймали три штучки – плотву и две уклейки.

Потом, чтобы поговорить с нами, ненадолго отвлеклась от своего увлекательного занятия и Маша.

– А какая была твоя самая первая выловленная рыба, помнишь?

– Уклейка, наверное

– А самая крупная?

– Карась, карп.

– Чем вообще тебе нравится рыбалка?

– Когда не клюет, мне она вообще не нравится.

– А когда клюет?

– А когда клюет, нравится.

Иван Бондарчук «В Упе уже и раки появились»

– Иван Михайлович, как часто вы участвуете в подобных соревнованиях?

– В этих – первый раз. Сидел на даче, услышал объявление по радио. Думаю, дай попробую. А вообще занимают рыбной ловлей уже лет четырнадцать. И в соревнованиях участвовал. Особенно ничего, правда, не выигрывал. Но как-то вручали бинокль, потом спиннинг.

– В Упе часто ловите?

– Когда как. Сейчас вот непогода, давление прыгает, и рыба тоже капризничает. Но здесь можно выловить крупную рыбу – есть голавль, щука попадается. Даже раки появились. Видно, сейчас за реку взялись, вода чище стала.

– Есть у вас свои рекорды? Какую самую крупную рыбу поймали?

– На Сежке как-то вытащил щуку килограмма на три. Она меня очень сильно помотала. Там еще берег высокий. Думал, удилище переломится.

– Но уха вкусная получилась?

– Мы ее засушили. У меня четыре женщины в семье. Жена, две дочки и внучка. Проголосовали за то, чтобы пустить эту щуку на таранку.

Виктор Киселев: «Рыбу надо уметь ловить»

– Виктор Николаевич, у вас, по сравнению с другими участниками, самая бойкая ловля. Знаете какой-то особенный секрет?

– Нет никаких секретов. Рыбу просто надо уметь ловить. Если это есть, вы на любом месте поймаете.

– Тогда это еще и опыт. Давно вы уже пристрастились к рыбалке?

– С пяти лет. То есть шестьдесят пять лет назад.

– Благодаря родителям?

– Деду. Я воронежский. После войны на рыбе люди выживали. Жизнь заставила деда ловить.