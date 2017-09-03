На набережной Упы над огромной сковородой установят крышу

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Напомним, что 29 августа на набережной Упы в Туле установили огромную сковороду. Она весит 1,7 тонны, ее диаметр составляет 2,5 метра. В День города туляков и гостей города угостят жареной картошкой.

К предстоящему празднику над гигантской сковородой установят крышу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы. Также на набережной покрасят скамейки и засыплют щебнем территорию у сковороды. Рядом заасфальтируют площадку, на которой в этом году появится оборудование для уличного баскетбола.