Фото пресс-службы администрации Тулы.
На набережной Упы над огромной сковородой установят крышу
В День города туляков угостят жареной картошкой.
Напомним, что 29 августа на набережной Упы в Туле установили огромную сковороду. Она весит 1,7 тонны, ее диаметр составляет 2,5 метра. В День города туляков и гостей города угостят жареной картошкой.
К предстоящему празднику над гигантской сковородой установят крышу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы. Также на набережной покрасят скамейки и засыплют щебнем территорию у сковороды. Рядом заасфальтируют площадку, на которой в этом году появится оборудование для уличного баскетбола.
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