В Тульской области пропал без вести 77-летний пенсионер

Мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Житель поселка Шеверняево-Новый Заокского района Тульской области Анатолий Рожков пропал без вести. К его поискам подключился отряд добровольцев «Лиза-Алерт».

77-летний мужчина в субботу, 2 сентября, вышел на прогулку и с того момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 164 см, среднее телосложение, глаза серо-голубые, волосы седые с залысиной.

Особые приметы: татуировка на правой руке между большим и указательным пальцем.

Был одет: синяя куртка с эмблемой Adidas, синие спортивные штаны с лампасами, серая футболка, сабо черного цвета, утепленные, с открытой пяткой.

Мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Всем, кто располагает сведениями о пропавшем, просьба позвонить по телефонам: