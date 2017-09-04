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В Тульской области пропал без вести 77-летний пенсионер

В Тульской области пропал без вести 77-летний пенсионер

Мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Житель поселка Шеверняево-Новый Заокского района Тульской области Анатолий Рожков пропал без вести. К его поискам подключился отряд добровольцев «Лиза-Алерт».
 
77-летний мужчина в субботу, 2 сентября, вышел на прогулку и с того момента его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 164 см, среднее телосложение, глаза серо-голубые, волосы седые с залысиной.
 
Особые приметы: татуировка на правой руке между большим и указательным пальцем.
 
Был одет: синяя куртка с эмблемой Adidas, синие спортивные штаны с лампасами, серая футболка, сабо черного цвета, утепленные, с открытой пяткой.
 
Мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.
 
Всем, кто располагает сведениями о пропавшем, просьба позвонить по телефонам:
8 800 700 5452 (горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция).
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:57 0
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