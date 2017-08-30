День города-2017 в Туле: полная афиша мероприятий

В этом году Туле исполняется 871 год. Праздник также отмечен знаменательными юбилейными датами — это 240 лет Тульской губернии и 80 лет со дня образования Тульской области.

Основные мероприятия пройдут 9 сентября 2017 года, в субботу.

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА

11.00. Парад «Талантливая Тула – успешный город»

Где: памятник Л.Н. Толстому – проспект Ленина – площадь Ленина.

12.00. Велогонка «Горный король», соревнования лыжероллеров (лыжероллерный спринт)

Где: старт от молодежного центра «Родина», финиш у памятника Л. Н. Толстому .

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

11.00. Работа аттракционов, спортивных, интерактивных и игровых площадок.

12.00. Соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы — 2017».

12.00. Торжественное открытие Дня Тульской области и Дня города-героя Тулы. Праздничный концерт.

17.00. Мотошоу «Ночные волки».

18.30. Концерт кавер-групп тульских исполнителей «По всем фронтам. День города».

21.00. Выступление звезд российской эстрады. Планируется, что на главной площади Тулы выступит группа «Банд'Эрос».

22.00. Шоу фонтанов. Праздничный фейерверк.

УЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ

10.00. «Тульские сласти» — гастрономическая выставка-продажа.

Улица Менделеевская превратится в Аллею тульских брендов «Тульские сласти». Деревянные домики, оформленные в единой стилистике Дня города, станут гостеприимными кафе, где тульские предприниматели предложат свою продукцию, проведут мастер-классы.

ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ

10.00. Выставочный проект «Диорама «Крещение войска князя Владимира в Херсонесе». Презентация проектов студии военных художников им. М. Б. Грекова .

11.00. Театральный фестиваль «Театры губернии».

15.00. Концерт «Кремлевская классика» с участием ведущих коллективов тульской филармонии — Губернаторского духового оркестра, оркестра народных инструментов «Тула», Тульского государственного хора им. И.А. Михайловского, а также гостя из Москвы, лауреата международных конкурсов, солиста российских и зарубежных театров, кавалера ордена «Служение искусству» Дмитрия Галихина.

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ УПЫ

На экспериментальной площадке «Молодежный парк» будут представлены молодёжные стартапы, зоны стилистов, настольных игр, танцевальный марафон, IQ-зона, зона «Внереальность», лаундж-арт-пространство. А также – эксклюзивный хэндмейд-маркет (ярмарка изделий ручной работы), презентация молодёжных творческих проектов и выступления кавер-групп.

12.00. Арт-проект «Молодёжный парк»:

программа «Тульская студенческая весна»,

концертная программа «Все на кАвер»,

презентация миксов диджеев,

шоу электронных барабанов.

Угощение у Большой сковороды, пикник по-тульски

20.30. Выступление звезд российской эстрады.

22.00. Праздничный фейерверк.

Площадка у памятника Толстому

В этом году празднование дня города совпадает ещё с одной датой – 189-летием со дня рождения нашего великого земляка Льва Николаевича Толстого. 9 сентября здесь праздничные мероприятия пройдут у памятника писателю.

15.00. БиблиоФЕСТ «Читай, Тула!», презентация Тульского краеведческого альманаха.

18.00. Музыкальная веранда.

МУЗЕЙ ОРУЖИЯ

10.00. Интерактивные культурно-развлекательные программы, экскурсии, конкурсы, творческие мастер-классы «Ажур металла рукотворный», «Искусство тульской всечки и резьбы», «Премудрости волшебной глины», интерактивная военно-патриотическая, культурно-познавательная и концертные программы, интерактивные фототочки «Форпост», «Ожившая история».

16.00. Праздничная концертная программа «Тобой, мой город, я могу гордиться!».

21.50. Праздничное светомузыкальное представление.

поселок ленинский, СТАДИОН «Химик»

Пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9-а

12.00. Финал Кубка главы администрации города Тулы по футболу.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БОЛЬШОЙ ТУЛЕ

17.00.

пос. Ленинский, ул. Ленина, 1;

пос. Октябрьский, 113;

с. Алешня, ул. Центральная, 35.

18.00.

пос. Шатск, ул. Садовая, 1-а;

с. Архангельское;

пос. Петелино (стадион).

18.30.

пос. Плеханово, ул. Заводская, 17-а.

19.00.

пос. Барсуки, ул. Советская, 16-а;

пос. Рассвет, 35.

22.00.

Фейерверк (пос. Ленинский, пос. Плеханово, пос. Шатск, пос. Октябрьский, пос. Барсуки, с. Архангельское, пос. Рассвет, пос. Прилепы).

10 сентября 2017 года

Площадь Ленина.

12.00. «Большая тренировка МАТЧ ТВ».

Легкоатлетический забег по историческому центру города (ул. Менделеевская — ул. Тургеневская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса), воркаут-баттлы, силовое троеборье, акробатическое шоу на батуте.