День города-2017 в Туле: полная афиша мероприятий
Представляем программу праздничных мероприятий, посвященных Дню города Тулы и Дню Тульской области.
В этом году Туле исполняется 871 год. Праздник также отмечен знаменательными юбилейными датами — это 240 лет Тульской губернии и 80 лет со дня образования Тульской области.
Основные мероприятия пройдут 9 сентября 2017 года, в субботу.
11.00. Парад «Талантливая Тула – успешный город»
Где: памятник
12.00. Велогонка «Горный король», соревнования лыжероллеров (лыжероллерный спринт)
Где: старт от молодежного центра «Родина», финиш у памятника
11.00. Работа аттракционов, спортивных, интерактивных и игровых площадок.
12.00. Соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы — 2017».
12.00. Торжественное открытие Дня Тульской области и Дня города-героя Тулы. Праздничный концерт.
17.00. Мотошоу «Ночные волки».
18.30. Концерт кавер-групп тульских исполнителей «По всем фронтам. День города».
21.00. Выступление звезд российской эстрады. Планируется, что на главной площади Тулы выступит группа «Банд'Эрос».
22.00. Шоу фонтанов. Праздничный фейерверк.
10.00. «Тульские сласти» — гастрономическая выставка-продажа.
Улица Менделеевская превратится в Аллею тульских брендов «Тульские сласти». Деревянные домики, оформленные в единой стилистике Дня города, станут гостеприимными кафе, где тульские предприниматели предложат свою продукцию, проведут мастер-классы.
10.00. Выставочный проект «Диорама «Крещение войска князя Владимира в Херсонесе». Презентация проектов студии военных художников им.
11.00. Театральный фестиваль «Театры губернии».
15.00. Концерт «Кремлевская классика» с участием ведущих коллективов тульской филармонии — Губернаторского духового оркестра, оркестра народных инструментов «Тула», Тульского государственного хора им. И.А. Михайловского, а также гостя из Москвы, лауреата международных конкурсов, солиста российских и зарубежных театров, кавалера ордена «Служение искусству» Дмитрия Галихина.
На экспериментальной площадке «Молодежный парк» будут представлены молодёжные стартапы, зоны стилистов, настольных игр, танцевальный марафон, IQ-зона, зона «Внереальность», лаундж-арт-пространство. А также – эксклюзивный хэндмейд-маркет (ярмарка изделий ручной работы), презентация молодёжных творческих проектов и выступления кавер-групп.
12.00. Арт-проект «Молодёжный парк»:
- программа «Тульская студенческая весна»,
- концертная программа «Все на кАвер»,
- презентация миксов диджеев,
- шоу электронных барабанов.
Угощение у Большой сковороды, пикник по-тульски
20.30. Выступление звезд российской эстрады.
22.00. Праздничный фейерверк.
В этом году празднование дня города совпадает ещё с одной датой – 189-летием со дня рождения нашего великого земляка Льва Николаевича Толстого. 9 сентября здесь праздничные мероприятия пройдут у памятника писателю.
15.00. БиблиоФЕСТ «Читай, Тула!», презентация Тульского краеведческого альманаха.
18.00. Музыкальная веранда.
10.00. Интерактивные культурно-развлекательные программы, экскурсии, конкурсы, творческие мастер-классы «Ажур металла рукотворный», «Искусство тульской всечки и резьбы», «Премудрости волшебной глины», интерактивная военно-патриотическая, культурно-познавательная и концертные программы, интерактивные фототочки «Форпост», «Ожившая история».
16.00. Праздничная концертная программа «Тобой, мой город, я могу гордиться!».
21.50. Праздничное светомузыкальное представление.
Пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9-а
12.00. Финал Кубка главы администрации города Тулы по футболу.
17.00.
- пос. Ленинский, ул. Ленина, 1;
- пос. Октябрьский, 113;
- с. Алешня, ул. Центральная, 35.
18.00.
- пос. Шатск, ул. Садовая, 1-а;
- с. Архангельское;
- пос. Петелино (стадион).
18.30.
- пос. Плеханово, ул. Заводская, 17-а.
19.00.
- пос. Барсуки, ул. Советская, 16-а;
- пос. Рассвет, 35.
22.00.
- Фейерверк (пос. Ленинский, пос. Плеханово, пос. Шатск, пос. Октябрьский, пос. Барсуки, с. Архангельское, пос. Рассвет, пос. Прилепы).
Площадь Ленина.
12.00. «Большая тренировка МАТЧ ТВ».
Легкоатлетический забег по историческому центру города (ул. Менделеевская — ул. Тургеневская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса), воркаут-баттлы, силовое троеборье, акробатическое шоу на батуте.