Алексинский полицейский придумывал расследования, чтобы создать видимость работы

Алексинский суд признал 32-летнего капитана полиции виновным в служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По версии обвинения, 20 февраля 2017 года в алексинскую дежурную часть поступило заявление о том, что в городе незаконно торгуют алкоголем. Проверить этот факт поручили участковому.

22 февраля страж порядка вынес постановление о возбуждении дела и проведении административного расследования. Однако проводить расследование не стал.

Но в документы дела полицейский внес якобы проведенное мероприятие, связанное с продажей спиртосодержащей жидкости, а также информацию об участвующих в нем лицах. Затем передал фиктивные материалы дела своему начальнику. Тот, в свою очередь, направил дело в суд.

Участковый пошел на должностное преступление, чтобы создать видимость эффективной работы и улучшить свои личные показатели.

Согласно приговору суда, полицейский заплатит штраф в 45 000 рублей и не сможет работать в органах внутренних дел в течение 3 лет.