День города в Туле: «Банд'Эрос», фестиваль фудтраков и шоу фонтанов

Фото из архива Myslo.

24 августа в региональном правительстве обсудили подготовку к празднованию Дней Тульской области и города-героя Тулы. Праздничные мероприятия пройдут с 8 по 10 сентября.



В этом году Туле исполняется 871 год. Праздник также отмечен знаменательными юбилейными датами — это 240 лет Тульской губернии и 80 лет со дня образования Тульской области.



Дни области откроются 8 сентября в Тульском театре драмы, где будут вручены почетные знаки и свидетельства к почетным званиям «Город воинской доблести», «Населённый пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести». Об этом рассказала министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

дни тульской области

9 сентября Дни Тульской области отметят на площади Ленина, проспекте Ленина, в Центральном парке им. Белоусова и в кремле.





В этом году кремль впервые представит тулякам большую разнообразную программу. Одним из центральных событий станет открытие большого выставочного проекта студии им. Грекова Министерства обороны РФ в крытом дворе музейно-выставочного комплекса. Здесь будет представлена развернутая диорама «Крещение войска князя Владимира в Херсонесе», скульптурные композиции, живописные полотна ведущих военных художников России. Также здесь пройдет презентация проектов, посвященных подготовке к 500-летию Тульского кремля.



В 15.00 начнется большой концерт «Кремлевская классика» с участием ведущих коллективов тульской филармонии — Губернаторского духового оркестра, оркестра народных инструментов «Тула», Тульского государственного хора им. И.А. Михайловского, а также гостя из Москвы, лауреата международных конкурсов, солиста российских и зарубежных театров, кавалера ордена «Служение искусству» Дмитрия Галихина.





Насыщенные программы для туляков и гостей города подготовили и музеи.



В Тульском государственном музее оружия гостей ожидают тематические экскурсии, конкурсы, творческие мастер-классы «Ажур металла рукотворный», «Искусство тульской всечки и резьбы», «Премудрости волшебной глины», интерактивная военно-патриотическая, культурно-познавательная и концертные программы, интерактивные фототочки «Форпост», «Ожившая история». Завершит праздник светомузыкальное представление.

В региональных и муниципальных музеях в течение всех праздничных дней будут проходить квесты, интерактивные занятия, театрализованные экскурсии.



Во всех муниципальных образованиях Тульской области 9–10 сентября на центральных площадях, в парках, учреждениях культуры состоятся творческие мероприятия. Так, уже стало традицией вручение переходящего кубка «Лучший в районе» за достижения в труде, творчестве, спорте, образовании.



Везде будут организованы выставки-продажи промышленных и сельскохозяйственных товаров, изделий декоративно-прикладного искусства.



Завершатся праздничные мероприятия фейерверками и салютами.

день города

Заместитель главы администрации Тулы Надежда Токовая рассказала о праздничных мероприятиях, которые вошли в программу Дня города в областном центре.



Сначала пройдет флешмоб «Талантливая молодежь – успешный город», в котором примут участие отличники комплекса «Готов к труду и обороне» и спортсмены, студенты средних специальных и высших учебных заведений, молодые специалисты предприятий и организаций города, юнармейцы и др. Флешмоб проследует от памятника Л.Н. Толстому по проспекту Ленина до улицы Советской.



В программе праздника также спортивные соревнования.



Впервые в этом году пройдут шоу «Русские богатыри», «Жим викингов», выставка оборудования для силового экстрима («колодец», «коромысло», «меч богатырский» и «гиря М.С. Паниковского»).





Юные футболисты вновь поборются за Кубок администрации города Тулы.



Крестовоздвиженская площадь превратится в Аллею тульских брендов «Тульские сласти». Деревянные домики, оформленные в единой стилистике Дня города, станут гостеприимными кафе, где тульские предприниматели предложат свою продукцию, проведут мастер-классы.



В этом году празднование дня города совпадает ещё с одной датой – 189-летием со дня рождения нашего великого земляка Льва Николаевича Толстого.



На площадке с фонтанами у памятника Толстому с 15.00 до 20.00 для туляков и гостей города будет организована литературно-музыкальная гостиная «В гостях у Льва Толстого». Там пройдет презентация Тульского краеведческого альманаха, выпуск которого в этом году посвящен 240-летию Тульской губернии.



Традиционно мероприятия в День города пройдут и на набережной Упы на экспериментальной площадке «Молодежный парк». Там будут представлены молодёжные стартапы, новинки, весь спектр увлечений самой активной части жителей нашего города. В том числе, зоны стилистов, настольных игр, танцевальный марафон, IQ-зона, зона «Внереальность», лаундж-арт-пространство. А также - эксклюзивный хэндмейд-маркет (ярмарка изделий ручной работы), презентация молодёжных творческих проектов и выступления кавер-групп.

Впервые в Туле будет проведён фестиваль фудтраков.

На площади Ленина в 12.00 пройдет флешмоб «Движение – жизнь». Парад спортсменов карате, художественной гимнастики, чирлидинга в сопровождении барабанщиц-мажореток даст старт Дню города и Дню Тульской области.



Праздничная концертная программа продолжится рок-фестивалем «Город без жестокости и насилия», выступлением кавер-групп – победителей конкурса песен о Туле.



По традиции наш город поздравят артисты российской эстрады. На главной площади Тулы выступит группа «Банд'Эрос».



Фото: banderos.ru

Перед праздничным фейерверком впервые туляки увидят светомузыкальное шоу фонтанов.



Празднование 871–й годовщины со дня основания города Тулы завершится фейерверками на площади им. В.И. Ленина и на набережной реки Упы, где помимо высотного, туляки увидят «падающий» с моста фейерверк.



10 сентября с 11.00 до 20.00 на площади Ленина состоится масштабный праздник спорта, здоровья и оптимизма «Большая тренировка с телеканалом МАТЧ ТВ».