В День города в Туле состоялась традиционная велогонка «Горный король»

Фото пресс-службы администрации города.

Принять участие в соревнованиях смогли все желающие.

Сегодня, 9 сентября, на проспекте Ленина соревновались малыши на беговелах, знаменитые туляки, любители и профессионалы велосипедного спорта и лыжероллеры.

Юные велосипедисты и дети на беговелах стартовали от улицы Жаворонкова (здание УМВД России по Тульской области), участники возрастной группы 7-10 лет – от улицы Первомайской, любители и профессионалы велосипедного спорта и ветераны начали соревнования от молодежного центра «Родина».

Также состоялся массовый старт, в котором могли принять участие все желающие. Единственное условие для велолюбителей – наличие двухколесного транспортного средства, но не гоночного.

В соревнованиях по лыжероллерному спорту приняли участие представители различных возрастных категорий.

Финишем для каждой возрастной группы послужил сквер у памятника Льву Толстому, где по окончании соревнований прошло торжественное награждение победителей.