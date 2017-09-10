День города на набережной Упы: Батишта, огненное шоу и электронные барабанщики

Фото Александры Дроздовой.

9 сентября набережная Упы на один день превратилась в «Молодежный парк». В третий раз на площадке на берегу реки собрались молодые и активные туляки, чтобы отпраздновать День города.

В этом году территория праздника расширилась. Весь день жители оружейной столицы могли покрыть граффити автомобиль, съесть жареной картошки, выпить чая из гигантского самовара, сделать собственный бонсай, выпилить мебель.

Для прекрасной половины человечества мастера ведущих тульских салонов красоты устроили бесплатный мастер-класс по архитектуре бровей и макияжу.

Для завсегдатаев всемирной паутины весь день на набережной работала бесплатная точка доступа wi-fi. Для любителей экстрима в соответствующей части площадки была представлена выставка редких автомобилей региона, так называемых «заряженных тачек». А в велокафе гостям праздника представили виртуальный велотренажер. С помощью специальных очков туляки могли оказаться на велодорожке любой точки мира и посоревноваться с другими участниками на скорость.

В уютном пространстве, «Лаунж зоне», жители города могли отдохнуть на тюках сена, выпить чашечку чая и попробовать вкусняшки.

Начальник отдела молодежной политики Управления по спорту, культуре и молодежной политики администрации города Тулы Инна Каспарова:

– «Молодежный парк» - наша гордость. В этом году нам удалось собрать коллаборацию молодых и активных туляков. Главная идея праздника - объединить молодежь и показать, насколько разные, талантливые и активные молодые жители нашего города. Сейчас в Туле реализуется много интересных проектов. На набережной Упы в «Молодежном парке» нам удалось создать пространство, в котором туляки могут хорошо и, главное, качественно отдохнуть, потанцевать и просто интересно провести время.

Туляки поделились с Myslo своими впечатлениями о празднике и мыслями о будущем города.

Марина, Василий и Арина Ткачук:

– Мы впервые на набережной Упы на таком масштабном празднике. Нам все нравится, здесь очень красиво! Мы живем в Туле 10 лет и за это время город очень сильно изменился. Тула стала настоящей областной столицей. В городе стало интересно: много праздников, молодежи, для детей игровые площадки. Очень хотелось бы сохранить и приумножить все позитивные изменения. Всем хочется пожелать поменьше негатива, чтобы люди друг к другу добрее относились и финансового благополучия!

Артем Бычков:

– Всем жителям Тулы хочется пожелать процветания, любви и счастья! В городе стало чище, красивее. Хотелось бы, чтобы еще больше детских площадок появилось.

Елена Мельникова, Александра Просолупова, Елизавета Гандюрина:

– На такой большой праздник на набережной мы пришли первый раз. Здесь очень много интересного! Всем жителям Тулы хотим пожелать хорошего настроения, хорошей погоды, чтобы город наш и дальше расцветал. Хочется, чтобы стали лучше тротуары, чтобы можно было с коляской удобно гулять. Надеемся, что в Туле появится аквапарк, а еще торговый центр с интерактивной зоной для подростков.

Праздничный концерт объединил участников прошедшей в этом году в нашем городе юбилейной «Студенческой весны» и лучшие тульские кавер-бенды.

Вечером все пространство набережной превратилось в open-air. Свои лучшие сеты для гостей сыграли именитые тульские Dj - Maza, Reason и Mason.

На одной из площадок прошло красочное огненное шоу.

Завершили концерт хэдлайнеры праздника: один из самых известных реперов России Батишта и электронное барабанное шоу.

Батишта за свою карьеру работал со всеми именитыми реперами нашей необъятной Родины.

Одну из своих песен - «Чувство легкости» - он исполнил дуэтом с тульской вокалисткой Эвелиной Вачейшвили.

Эвелина Вачейшвили – Для меня большая честь, что петь с Батиштой выбрали именно меня. Можно сказать, что мечта сбылась. Я раньше слышала эту песню, и она сразу легла мне на душу. Я очень волновалась перед выходом на сцену, ведь мы с ним ни разу не репетировали. Все, что происходило на сцене, был чистой воды экспромт. Мне очень хотелось достойно выступить и показать, что и в Туле есть талантливые вокалисты. Работать с ним было легко: он меня очень поддерживал. Спасибо огромное ему за это! Работать с репером такого уровня - это очень серьезно. Сейчас я учусь на последнем курсе, а не так давно я вернулась с телевизионного проекта «Новая звезда». Там я представляла Тульскую область. По сути все, что со мной происходит в этом году – это серьезный повод задуматься над моей будущей карьерой.

Один из легендарных представителей российской реп-индустрии – Батишта – посетил Тулу уже не в первый раз. Но поздравить туляков с Днем города приехал впервые.

Батишта – В Туле сразу заметны перемены – появляются новые места. Когда я был здесь несколько лет назад, все выглядело иначе. Меня здесь приняли очень тепло. Когда я сегодня приехал в Тулу у меня болела спина, и, казалось бы, после выступления должно было бы стать хуже. Но эмоции зрителей подействовали терапевтически – больная спина прошла. На создание новых композиций меня всегда вдохновляют стихи, музыка и кино. Красиво сделанное искусство всегда находит отклик в моей душе. В большинстве своем я пишу тексты к своим песням сам. Я серьезно занимаюсь поэзией и выступаю на поэтических вечерах.

Как признался Myslo сам репер, его сердце до сих пор свободно.

В подарок Батиште организаторы преподнесли именной пряник, специально изготовленный для легендарного репера «Музеем международного пряника».

За час до начала фейерверка на сцену вышел специальный гость из Санкт-Петербурга Dj Baldos, устроивший электронное барабанное шоу.

Dj Baldos – Тула – это абсолютно русский город. В нем очень приятно находиться. Для жителей города мы подготовили специальный сет, в котором было много этнических летних вещей. Я с удовольствие приеду в Тулу еще раз!

Завершился праздник грандиозным фейерверком.