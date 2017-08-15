Участок улицы Смидович в Туле перекроют на год и временно сделают двусторонним

Фото: nashgorod.ru

Это связано с работами по реконструкции жилого дома.

Администрация города сообщает об ограничении движения транспорта по улице Смидович.

Такие меры предприняты, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения на время проведения работ по реконструкции жилого дома №6 по улице Смидович.

Согласно официальному сообщению администрации города, будет запрещена остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспортных средств на участке от дома №4 до дома №8 по улице Смидович на год: с 18 августа 2017 года до 18 августа 2018 года.

Кроме того, на участке от улицы Болдина до улицы Мира на улице Смидович будет введено двустороннее движение на период проведения работ по реконструкции жилого дома.

Как это возможно технически, пока непонятно. Кликаем на карту:

Как пояснили корреспонденту Myslo в пресс-службе городской администрации, двустороннее движение будет введено для того, чтобы жители близлежащих домов могли беспрепятственно выезжать из своих дворов и въезжать в них.