Фото asninfo.ru
16 августа в Пролетарском округе Тулы отключат воду
Отключение связано с проведением ремонтных работ АО «Тулагорводоканал».
Завтра, 16 августа, специалисты АО «Тулагорводоканал» будут проводить плановые ремонтные работы в Туле на улицах Строителей и Немцова. В связи с проведением планового ремонта с 10.00 и до окончания работ от водоснабжения будет отключены дома по следующим адресам:
- Немцова, 3 (детский сад №93), 5, 5-б, 6-а, 7, 7-а, 9-а,
- Серова, 5, 6 (детский сад №6), 7, 9, 9-а,
- Глинки, 3, 6-а (лицей), 7,
- Кирова, 5-б,
- Шухова, 2, 4, 4-в, 6, 6-а, 10-а (полиция), 10-б, 12, 14, 14-а,
- Маяковского, 1-а, 2, 2-а, 2-б.
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