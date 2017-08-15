16 августа в Пролетарском округе Тулы отключат воду

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Завтра, 16 августа, специалисты АО «Тулагорводоканал» будут проводить плановые ремонтные работы в Туле на улицах Строителей и Немцова. В связи с проведением планового ремонта с 10.00 и до окончания работ от водоснабжения будет отключены дома по следующим адресам: