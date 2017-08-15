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На трассе «Дон» в Тульской области перевернулся Honda

На трассе «Дон» в Тульской области перевернулся Honda

В результате ДТП пострадали три человека.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 августа в 5:10 на 200-м километре автодороги «Дон» на платном участке в Веневском районе.

32-летний водитель Honda Accord не справился с управлением, врезался в металлическое барьерное ограждение и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП пострадали водитель и его пассажиры: 24-летняя девушка и 20-летний молодой человек.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:08 0
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