На трассе «Дон» в Тульской области перевернулся Honda

В результате ДТП пострадали три человека.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 августа в 5:10 на 200-м километре автодороги «Дон» на платном участке в Веневском районе.

32-летний водитель Honda Accord не справился с управлением, врезался в металлическое барьерное ограждение и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП пострадали водитель и его пассажиры: 24-летняя девушка и 20-летний молодой человек.