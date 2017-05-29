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Последствия непогоды в Туле: фото и видео
Фото Алексея Пирязева

Последствия непогоды в Туле: фото и видео

В городе бушевал настоящий ураган – вырванные с корнем деревья повредили несколько машин, а центральные улицы затопило.

Непродолжительная, но очень мощная гроза с ливнем и ураганным ветром добавила забот городским коммунальщикам.

На улице Ряжской в Заречье поваленное ветром дерево упало прямо на стоявшее возле дома такси.

Фото: пользователь Ivan

В одном из дворов на улице Фрунзе вырванный с корнем древесный ствол повредил припаркованную «Ладу Весту».

Фото: пользователь Romashka

Центр города оказался затоплен – по Красноармейскому проспекту течёт бурный поток, ливнёвки не справляются. Автомобилистам приходится буквально плыть по дороге.

Зайти в общественный транспорт для многих пассажиров стало настоящей проблемой. Низкопольные автобусы, подъезжая к остановке, опускались вниз и вода попадала в салон.

Ветер повредил балконный козырёк одной из тульских пятиэтажек.

Напомним, одним из первых удар стихии приняло на себя тульское здание РЖД. По предварительным данным, от обрушения кровли никто не пострадал.

По всей Тульской области жители сообщали о перебоях с электричеством. Без света оставались целые посёлки. В большинстве муниципальных образований подача энергии уже восстановлена.

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Ураган в Туле 29 мая, Фото: 1
Ураган в Туле 29 мая, Фото: 2
Ураган в Туле 29 мая, Фото: 3
Ураган в Туле 29 мая, Фото: 4
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Ураган в Туле 29 мая, Фото: 8
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:52 +3
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