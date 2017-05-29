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Туляков приглашают на фестиваль Крапивы

Туляков приглашают на фестиваль Крапивы

Мероприятие состоится 3 июня в селе Крапивна Щекинского района. В этом году фестиваль пройдёт в 15 раз.

В субботу, 3 июня в Тульской области пройдет традиционный Международный фестиваль Крапивы. В рамках мероприятия на сцене выступят коллективы из разных городов России.

В 12.00 фестиваль торжественно откроет Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии. Затем на сцену выйдут музыканты тульского коллектива Kamenskikh Band. После них выступят столичные гости – Светлана Жаворонкова и группа Electric Soul, а также джем-бэнд Backstage, исполняющий музыку на стыке блюза, фанка, соула и рока.

Своё тридцатилетие на фестивале отметит группа «Мегаполис». Лидер коллектива Олег Нестеров и его музыканты выйдут на сцену в качестве хедлайнеров.

Финальным аккордом фестиваля станет выступление творческой группы Our gentle house – совместного проекта диджеев Дмитрия Осипова и Григория Баркова.

Помимо главной сцены, гостей Крапивны в этот день будут ждать и другие фестивальные площадки, которые будут работать до 22.00. Для посетителей фестиваля 3 июня с 10.00 от площади Московского вокзала до Крапивны будет курсировать маршрутное такси.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:15 0
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