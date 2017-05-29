В Туле сильный ветер обрушил конструкции крыши со здания РЖД на ул. Путейской. По предварительным данным, никто не пострадал. В ближайшие минуты мы дополним новость фоторепортажем.

А пока - видео от нашего читателя Сергея Чистякова.

Очевидцы также рассказывают о поваленных в городе деревьях.

В Мясново (Фото и видео Елены Малаховой):

И на улице Сойфера (фото Сергея Карасева).

На улице Революции (фото Павла Кирюнина):

В связи с ухудшением погодных условий (усилением ветра до 18 м/с) энергетики ввели особый режим работы.

В настоящее время последствия локальных отключений электроэнергии в зоне ответственности Тульских, Новомосковских и Суворовских электрических сетей ликвидируют 14 бригад. Энергетики находятся на постоянной связи с органами власти, подразделениями МЧС, коммунальными службами.

Между тем, ураган в Москве унес жизни 11 человек.