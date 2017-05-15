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Тульские пляжи и зоны отдыха приведут в порядок к 31 мая
Фото из архива Myslo.

Тульские пляжи и зоны отдыха приведут в порядок к 31 мая

На еженедельном оперативном совещании в администрации Тулы обсудили готовность города к купальному сезону-2017.

Тульские пляжи готовят к сезону. Об этом сообщил начальник Центра гражданской защиты Николай Безруков. Он рассказал, какие пляжи будут работать этим летом.

Сейчас ведется санитарная подготовка пляжей, территорию обрабатывают от клещей, убирают мусор и вырубают аварийные деревья.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов попросил обратить особое внимание на борьбу с клещами, обработать от них зоны отдыха и прилегающую территорию.

Работы должны завершиться до 31 мая.

Напомним, официальными зонами отдыха в Туле в этом году будут восемь пляжей (в прошлом году было девять). В число официальных не включена зона отдыха «Скала» (карьер рядом с Барсуками).

Зареченский территориальный округ:

  • зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);
  • пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо).

Привокзальный территориальный округ:

  • зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка).

Пролетарский территориальный округ:

  • зона отдыха «Золотой петушок» (пруд с. Высокое).

Советский территориальный округ:

  • средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

Центральный территориальный округ:

  • зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1;
  • зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2;
  • зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

Всего же на территории Тулы насчитывается 80 водоемов.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 09:39 +1
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