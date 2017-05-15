Тульские пляжи и зоны отдыха приведут в порядок к 31 мая
На еженедельном оперативном совещании в администрации Тулы обсудили готовность города к купальному сезону-2017.
Тульские пляжи готовят к сезону. Об этом сообщил начальник Центра гражданской защиты Николай Безруков. Он рассказал, какие пляжи будут работать этим летом.
Сейчас ведется санитарная подготовка пляжей, территорию обрабатывают от клещей, убирают мусор и вырубают аварийные деревья.
Глава администрации Тулы Евгений Авилов попросил обратить особое внимание на борьбу с клещами, обработать от них зоны отдыха и прилегающую территорию.
Работы должны завершиться до 31 мая.
Напомним, официальными зонами отдыха в Туле в этом году будут восемь пляжей (в прошлом году было девять). В число официальных не включена зона отдыха «Скала» (карьер рядом с Барсуками).
Зареченский территориальный округ:
- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);
- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо).
Привокзальный территориальный округ:
- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка).
Пролетарский территориальный округ:
- зона отдыха «Золотой петушок» (пруд с. Высокое).
Советский территориальный округ:
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средний пруд на территории ЦПКиО им.
П. П. Белоусова.
Центральный территориальный округ:
- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1;
- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2;
- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).
Всего же на территории Тулы насчитывается 80 водоемов.