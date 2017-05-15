Баскетболисты «Арсенала» провели мастер-класс для суворовцев

Фото БК "Арсенал".

12 мая Тульская областная федерация баскетбола совместно с игроками БК «Арсенал» провела открытую тренировку и мастер-класс для ребят, учащихся в Суворовском училище.

Юным суворовцам, которые по приглашению баскетбольного клуба в начале марта впервые посетили игру канониров в Суперлиге чемпионата России, идея создания баскетбольной секции на территории училища пришлась по душе, и сегодня у командующего штаба нет отбоя от желающих попробовать себя в этом виде спорта.

Благодаря совместному сотрудничеству ребята получили новые мячи, форму, в которой в скором будущем они смогут выступить в своем первом официальном баскетбольном соревновании «КЭС-БАСКЕТ», а также баскетбольную стойку для тренировок.

Планируется, что с суворовцами теперь будет заниматься профессиональный тренер из системы БК «Арсенал», который отберет талантливых ребят и обучит необходимым навыкам.

В следующем игровом сезоне все желающие суворовцы смогут посетить домашние игры главной баскетбольной команды области. Благодаря занятиям баскетболом дети смогут всесторонне развиваться, повышая свои физические способности, закаляя характер и тренируя дисциплину.

– Надеемся, что сотрудничество станет действительно плодотворным и мы вместе сможем вырастить новых звездочек для нашего го рода, области и целой страны! — отмечает БК «Арсенал».