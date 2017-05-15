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Баскетболисты «Арсенала» провели мастер-класс для суворовцев
Фото БК "Арсенал".

Баскетболисты «Арсенала» провели мастер-класс для суворовцев

Клуб подарил ребятам новую форму, мячи и баскетбольную стойку.

12 мая Тульская областная федерация баскетбола совместно с игроками БК «Арсенал» провела открытую тренировку и мастер-класс для ребят, учащихся в Суворовском училище.

Юным суворовцам, которые по приглашению баскетбольного клуба в начале марта впервые посетили игру канониров в Суперлиге чемпионата России, идея создания баскетбольной секции на территории училища пришлась по душе, и сегодня у командующего штаба нет отбоя от желающих попробовать себя в этом виде спорта.

Благодаря совместному сотрудничеству ребята получили новые мячи, форму, в которой в скором будущем они смогут выступить в своем первом официальном баскетбольном соревновании «КЭС-БАСКЕТ», а также баскетбольную стойку для тренировок.

Планируется, что с суворовцами теперь будет заниматься профессиональный тренер из системы БК «Арсенал», который отберет талантливых ребят и обучит необходимым навыкам.

В следующем игровом сезоне все желающие суворовцы смогут посетить домашние игры главной баскетбольной команды области. Благодаря занятиям баскетболом дети смогут всесторонне развиваться, повышая свои физические способности, закаляя характер и тренируя дисциплину.

– Надеемся, что сотрудничество станет действительно плодотворным и мы вместе сможем вырастить новых звездочек для нашего го рода, области и целой страны! — отмечает БК «Арсенал».

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Баскетболисты "Арсенала" показали мастер-класс суворовцам, Фото: 1
Баскетболисты "Арсенала" показали мастер-класс суворовцам, Фото: 2
Баскетболисты "Арсенала" показали мастер-класс суворовцам, Фото: 3
Баскетболисты "Арсенала" показали мастер-класс суворовцам, Фото: 4
Баскетболисты "Арсенала" показали мастер-класс суворовцам, Фото: 5
Баскетболисты "Арсенала" показали мастер-класс суворовцам, Фото: 6
Баскетболисты "Арсенала" показали мастер-класс суворовцам, Фото: 7
Баскетболисты "Арсенала" показали мастер-класс суворовцам, Фото: 8
Баскетболисты "Арсенала" показали мастер-класс суворовцам, Фото: 9
Баскетболисты "Арсенала" показали мастер-класс суворовцам, Фото: 10
Баскетболисты "Арсенала" показали мастер-класс суворовцам, Фото: 11
Баскетболисты "Арсенала" показали мастер-класс суворовцам, Фото: 12
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:25 0
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