Летом туляки смогут отдохнуть на восьми официальных пляжах

Фото из архива Myslo.

На сайте администрации Тулы опубликовано постановление об организации купального сезона в 2017 году. Традиционно купальный сезон откроется 1 июня и продлится до конца лета. Правда, учитывая сегодняшнюю погоду, о лете пока и не думается...

Но тем не менее. Официальными зонами отдыха в Туле в этом году будут восемь пляжей (в прошлом году было девять). В число официальных не включена зона отдыха «Скала» (карьер рядом с Барсуками).

Зареченский территориальный округ:

зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);

пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо).

Привокзальный территориальный округ:

зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка).

Пролетарский территориальный округ:

зона отдыха «Золотой петушок» (пруд с. Высокое).

Советский территориальный округ:

средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова.

Центральный территориальный округ:

зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1;

зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2;

зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

Всего же на территории Тулы насчитывается 80 водоемов.