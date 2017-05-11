Летом туляки смогут отдохнуть на восьми официальных пляжах
Количество оборудованных зон по сравнению с прошлым сезоном сократилось на одну.
На сайте администрации Тулы опубликовано постановление об организации купального сезона в 2017 году. Традиционно купальный сезон откроется 1 июня и продлится до конца лета. Правда, учитывая сегодняшнюю погоду, о лете пока и не думается...
Но тем не менее. Официальными зонами отдыха в Туле в этом году будут восемь пляжей (в прошлом году было девять). В число официальных не включена зона отдыха «Скала» (карьер рядом с Барсуками).
Зареченский территориальный округ:
- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);
- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо).
Привокзальный территориальный округ:
- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка).
Пролетарский территориальный округ:
- зона отдыха «Золотой петушок» (пруд с. Высокое).
Советский территориальный округ:
- средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова.
Центральный территориальный округ:
- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1;
- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2;
- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).
Всего же на территории Тулы насчитывается 80 водоемов.