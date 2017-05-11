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Летом туляки смогут отдохнуть на восьми официальных пляжах
Фото из архива Myslo.

Летом туляки смогут отдохнуть на восьми официальных пляжах

Количество оборудованных зон по сравнению с прошлым сезоном сократилось на одну.

На сайте администрации Тулы опубликовано постановление об организации купального сезона в 2017 году. Традиционно купальный сезон откроется 1 июня и продлится до конца лета. Правда, учитывая сегодняшнюю погоду, о лете пока и не думается...

Но тем не менее. Официальными зонами отдыха в Туле в этом году будут восемь пляжей (в прошлом году было девять). В число официальных не включена зона отдыха «Скала» (карьер рядом с Барсуками).

Зареченский территориальный округ:

  • зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);
  • пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо).

Привокзальный территориальный округ:

  • зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка).

Пролетарский территориальный округ:

  • зона отдыха «Золотой петушок» (пруд с. Высокое).

Советский территориальный округ:

  • средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова.

Центральный территориальный округ:

  • зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1;
  • зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2;
  • зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

Всего же на территории Тулы насчитывается 80 водоемов.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:42 +1
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