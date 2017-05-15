Евгений Авилов поручил ЕДДС тушить пожары самостоятельно
На оперативном совещании администрации города обсудили возможность тушения пожаров силами единой дежурной диспетчерской службы.
Глава администрации города Евгений Авилов предложил приобрести для ЕДДС два автомобиля на базе УАЗ. Их можно использовать для объезда территории, а при необходимости в летний период ставить на них специальную установку, чтобы самим тушить пожары.
– Это позволит значительно повысить эффективность работы. При объездах и обнаружении пожара можно не вызывать пожарную машину, а тушить огонь самостоятельно, – сказал Евгений Авилов.
Начальник Центра гражданской защиты Николай Безруков отметил, что случаев пала травы в Туле стало меньше. За прошлую неделю было зафиксировано 22 возгорания травы.
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