Евгений Авилов поручил ЕДДС тушить пожары самостоятельно

Глава администрации города Евгений Авилов предложил приобрести для ЕДДС два автомобиля на базе УАЗ. Их можно использовать для объезда территории, а при необходимости в летний период ставить на них специальную установку, чтобы самим тушить пожары.

– Это позволит значительно повысить эффективность работы. При объездах и обнаружении пожара можно не вызывать пожарную машину, а тушить огонь самостоятельно, – сказал Евгений Авилов.

Начальник Центра гражданской защиты Николай Безруков отметил, что случаев пала травы в Туле стало меньше. За прошлую неделю было зафиксировано 22 возгорания травы.