Она состоится сегодня в Тульском кремле в 19.30.

Туляков приглашают на генеральную репетицию «Студенческой весны». Она пройдет сегодня, 14 мая, в 19.30 в Тульском кремле.

Напомним, официальное открытие фестиваля состоится 15 мая в 19.00. На мероприятии выступят Алексей Воробьев и Юлия Самойлова. В жюри конкурса – известные актеры кино и театра, телеведущие, представители эстрады и шоу-бизнеса. Среди них – Егор Дружинин, Эдгард Запашный, Юлия Волкова, Сергей Безруков и другие.

Полную афишу конкурса смотрите здесь.