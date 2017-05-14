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Туляков приглашают на генеральную репетицию «Студенческой весны»

Туляков приглашают на генеральную репетицию «Студенческой весны»

Она состоится сегодня в Тульском кремле в 19.30.

Туляков приглашают на генеральную репетицию «Студенческой весны». Она пройдет сегодня, 14 мая, в 19.30 в Тульском кремле. 

Напомним, официальное открытие фестиваля состоится 15 мая в 19.00. На мероприятии выступят Алексей Воробьев и Юлия Самойлова. В жюри конкурса – известные актеры кино и театра, телеведущие, представители эстрады и шоу-бизнеса. Среди них – Егор Дружинин, Эдгард Запашный, Юлия Волкова, Сергей Безруков и другие.

Полную афишу конкурса смотрите здесь.

сегодня, в 15:40 +1
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