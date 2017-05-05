Фестиваль «Российская студенческая весна»: полная афиша
Мероприятие пройдет в Туле с 15 по 19 мая. Впервые «Российскую студенческую весну» принимает Центральный федеральный округ.
Об основных организационных моментах мы рассказывали здесь. А теперь публикуем полную афишу мероприятия.
15 мая 2017 г. (понедельник), г. Тула
|
с 6.00
|
Организация встречи, регистрации участников фестиваля
|
МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина»
Филиал «Санаторий «Слободка»
Гостиница «Москва»
Гостиничный комплекс
«Ясная Поляна»
Санаторий-профилакторий ТулГУ
|
14.00-16.00
|
Мастер-классы и творческие лаборатории с членами жюри и ведущими экспертами в области студенческого творчества,
работа фестивального клуба,
экскурсии по городу
|
МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина»
|
15.00-16.00
|
Установочное совещание руководителей делегаций юбилейного XXV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
|
МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина»
|
16.30
|
Организационный сбор конкурсантов направления «Журналистика». Работа по направлению
|
ФГБУК «Тульский государственный музей оружия»
|
время уточняется
|
Пресс-конференция с участием учредителей и почетных гостей Фестиваля
|
МАУК «Городской
концертный зал»
|
20.00-22.00
|
Церемония Открытия юбилейного XXV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
|
Музей «Тульский Кремль»
16 мая 2017 г. (вторник), г. Тула
|
9.00-14.00
|
Конкурсные просмотры в направлении «Региональные программы»
|
ГУК ТО «Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы
им. М. Горького»
|
10.00-13.00
|
Конкурсные просмотры по направлениям:
- «Музыкальное»
- «Танцевальное»
- «Театральное»
- «Оригинальный жанр»
- «Журналистика»
|
ГУК ТО «Тульская областная филармония
им. И.А. Михайловского»
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
ГУК ТО «Тульский областной театр юного зрителя»
Тульский государственный цирк
ФГБУК «Тульский государственный музей оружия»
|
15.00-19.00
|
Конкурсные просмотры по направлениям:
- «Музыкальное»
- «Танцевальное»
- «Театральное»
- «Оригинальный жанр»
- «Журналистика»
|
ГУК ТО «Тульская областная филармония
им. И.А. Михайловского»
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
ГУК ТО «Тульский областной театр юного зрителя»
Тульский государственный цирк
ФГБУК «Тульский государственный музей оружия»
|
19.00-20.00
|
Творческие встречи и лаборатории с почетными гостями фестиваля, творческими и общественными деятелями
|
Площадки Фестиваля
|
22.00-23.00
|
Совещание с руководителями региональных делегаций
|
МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина»
|
20.00-23.00
|
Работа фестивального клуба
|
МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина»
17-18 мая 2017 г. (среда, четверг), г. Тула
|
9.00-14.00
|
Конкурсные просмотры в направлении «Региональные программы»
|
ГУК ТО «Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы
им. М. Горького»
|
10.00-13.00
|
Конкурсные просмотры по направлениям:
- «Музыкальное»
- «Танцевальное»
- «Театральное»
- «Оригинальный жанр»
- «Журналистика»
|
ГУК ТО «Тульская областная филармония
им. И.А. Михайловского»
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
ГУК ТО «Тульский областной театр юного зрителя»
ДК «Туламашзавод»
ФГБУК «Тульский государственный музей оружия»
|
15.00-19.00
|
Конкурсные просмотры по направлениям:
- «Музыкальное»
- «Танцевальное»
- «Театральное»
- «Оригинальный жанр»
- «Журналистика»
|
ГУК ТО «Тульская областная филармония
им. И.А. Михайловского»
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
ГУК ТО «Тульский областной театр юного зрителя»
ДК «Туламашзавод»
ФГБУК «Тульский государственный музей оружия»
|
15.00-22.00
|
Конкурсные просмотры в направлении «Региональные программы»
|
МАУК «Городской
концертный зал»
|
19.00-20.00
|
Творческие встречи и лаборатории с почетными гостями фестиваля, творческими и общественными деятелями
|
Площадки Фестиваля
|
22:00-23:00
|
Совещание с руководителями региональных делегаций
|
МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина»
|
20.00-23.00
|
Работа фестивального клуба
|
МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина»
19 мая 2017 года (пятница), г. Москва
|
11.00-16.00
|
Торжественное открытие и работа деловой площадки Фестиваля
(Торжественное гашение почтовой марки Фестиваля)
|
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова»
|
14.00-16.00
|
Церемония награждения лауреатов Фестиваля
|
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова»
|
19.00-21.00
|
Гала-Концерт Фестиваля
|
Большой зал Государственного Кремлевского дворца
20 мая 2017 г. (суббота), г. Москва
|
12.00-23.00
|
III Открытый московский студенческий фестиваль «Маевка – следуй за весной!»
(100 тысяч участников)
|
Парк «Сокольники»
Расписание работы конкурсных площадок фестиваля «Российская студенческая весна» 16-18 мая
Напомним, вход на площадки свободный.
|
Направление
|
Место
|
Время
|
Конкурсные просмотры направление «Региональные программы»
|
ГУК ТО «Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы
им. М. Горького»
|
16-18 мая 2017 года
09:00-14:00
|
Конкурсные просмотры направление «Региональные программы»
|
МАУК «Городской
концертный зал»
|
17-18 мая 2017 года
15:00-22:00
|
«Музыкальное»
|
ГУК ТО «Тульская областная филармония
им. И.А. Михайловского»
|
16-18 мая 2017 года
10.00-13.00
15.00-19.00
|
«Танцевальное»
|
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
|
16-18 мая 2017 года
10.00-13.00
15.00-19.00
|
«Театральное»
|
ГУК ТО «Тульский областной театр юного зрителя»
|
16-18 мая 2017 года
10.00-13.00
15.00-19.00
|
«Оригинальный жанр»
|
Тульский государственный цирк
|
16 мая 2017 года
10.00-13.00
15.00-19.00
|
«Оригинальный жанр»
|
ДК «Туламашзавод»
|
17-18 мая 2017 года
10.00-13.00
15.00-19.00
|
«Журналистика»
|
ФГБУК «Тульский государственный музей оружия»
|
16-18 мая 2017 года
10.00-13.00
15.00-19.00