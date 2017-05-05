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Фестиваль «Российская студенческая весна»: полная афиша

Фестиваль «Российская студенческая весна»: полная афиша

Мероприятие пройдет в Туле с 15 по 19 мая. Впервые «Российскую студенческую весну» принимает Центральный федеральный округ.

Об основных организационных моментах мы рассказывали здесь. А теперь публикуем полную афишу мероприятия. 

15 мая 2017 г. (понедельник), г. Тула

 

с 6.00

Организация встречи, регистрации участников фестиваля

МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина»

 

Филиал «Санаторий «Слободка»
ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Подмосковье»
Министерства Обороны РФ

 

Гостиница «Москва»

 

Гостиничный комплекс

«Ясная Поляна»

 

Санаторий-профилакторий ТулГУ

 

14.00-16.00

Мастер-классы и творческие лаборатории с членами жюри и ведущими экспертами в области студенческого творчества,

работа фестивального клуба,

экскурсии по городу

 

МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина»

 

 

15.00-16.00

Установочное совещание руководителей делегаций юбилейного XXV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

 

МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина»

 

16.30

Организационный сбор конкурсантов направления «Журналистика». Работа по направлению

 

ФГБУК «Тульский государственный музей оружия»

 

время уточняется

Пресс-конференция с участием учредителей и почетных гостей Фестиваля

 

МАУК «Городской

концертный зал»

20.00-22.00

Церемония Открытия юбилейного XXV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

Музей «Тульский Кремль»

 

16 мая 2017 г. (вторник), г. Тула

 

9.00-14.00

 

Конкурсные просмотры в направлении «Региональные программы»

 

ГУК ТО «Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы

им. М. Горького»

 

10.00-13.00

Конкурсные просмотры по направлениям:

 

- «Музыкальное»

 

 

- «Танцевальное»

 

 

- «Театральное»

 

 

- «Оригинальный жанр»

 

- «Журналистика»

 

 

 

 

ГУК ТО «Тульская областная филармония

им. И.А. Михайловского»

 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

 

ГУК ТО «Тульский областной театр юного зрителя»

 

Тульский государственный цирк

 

ФГБУК «Тульский государственный музей оружия»

 

15.00-19.00

Конкурсные просмотры по направлениям:

 

- «Музыкальное»

 

 

- «Танцевальное»

 

 

- «Театральное»

 

 

- «Оригинальный жанр»

 

 

- «Журналистика»

 

 

ГУК ТО «Тульская областная филармония

им. И.А. Михайловского»

 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

 

ГУК ТО «Тульский областной театр юного зрителя»

 

Тульский государственный цирк

 

ФГБУК «Тульский государственный музей оружия»

 

19.00-20.00

Творческие встречи и лаборатории с почетными гостями фестиваля, творческими и общественными деятелями

 

Площадки Фестиваля

22.00-23.00

Совещание с руководителями региональных делегаций

МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина»

 

20.00-23.00

Работа фестивального клуба

МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина»

 

17-18 мая 2017 г. (среда, четверг), г. Тула

 

9.00-14.00

 

Конкурсные просмотры в направлении «Региональные программы»

 

ГУК ТО «Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы

им. М. Горького»

 

10.00-13.00

Конкурсные просмотры по направлениям:

 

- «Музыкальное»

 

 

- «Танцевальное»

 

 

- «Театральное»

 

 

- «Оригинальный жанр»

 

- «Журналистика»

 

 

 

 

ГУК ТО «Тульская областная филармония

им. И.А. Михайловского»

 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

 

ГУК ТО «Тульский областной театр юного зрителя»

 

ДК «Туламашзавод»

 

ФГБУК «Тульский государственный музей оружия»

15.00-19.00

Конкурсные просмотры по направлениям:

 

- «Музыкальное»

 

 

- «Танцевальное»

 

 

- «Театральное»

 

 

- «Оригинальный жанр»

 

 

- «Журналистика»

 

 

ГУК ТО «Тульская областная филармония

им. И.А. Михайловского»

 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

 

ГУК ТО «Тульский областной театр юного зрителя»

 

ДК «Туламашзавод»

 

 

ФГБУК «Тульский государственный музей оружия»

 

15.00-22.00

 

Конкурсные просмотры в направлении «Региональные программы»

 

МАУК «Городской

концертный зал»

19.00-20.00

Творческие встречи и лаборатории с почетными гостями фестиваля, творческими и общественными деятелями

 

Площадки Фестиваля

22:00-23:00

Совещание с руководителями региональных делегаций

МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина»

 

20.00-23.00

Работа фестивального клуба

МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина»

 

 

19 мая 2017 года (пятница), г. Москва

 

11.00-16.00

Торжественное открытие и работа деловой площадки Фестиваля

(Торжественное гашение почтовой марки Фестиваля)

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет

им. Г.В. Плеханова»

 

14.00-16.00

Церемония награждения лауреатов Фестиваля

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет

им. Г.В. Плеханова»

 

19.00-21.00

Гала-Концерт Фестиваля

Большой зал Государственного Кремлевского дворца

 

20 мая 2017 г. (суббота), г. Москва

 

12.00-23.00

III Открытый московский студенческий фестиваль «Маевка – следуй за весной!»

(100 тысяч участников)

Парк «Сокольники»
 

Расписание работы конкурсных площадок фестиваля «Российская студенческая весна» 16-18 мая

Напомним, вход на площадки свободный. 

Направление

Место

Время

Конкурсные просмотры направление «Региональные программы»

 

ГУК ТО «Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы

им. М. Горького»

 

16-18 мая 2017 года

09:00-14:00

 

Конкурсные просмотры направление «Региональные программы»

 

МАУК «Городской

концертный зал»

17-18 мая 2017 года

15:00-22:00

 

 «Музыкальное»

ГУК ТО «Тульская областная филармония

им. И.А. Михайловского»

 

16-18 мая 2017 года

10.00-13.00

15.00-19.00

 «Танцевальное»

 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

 

16-18 мая 2017 года

10.00-13.00

15.00-19.00

 «Театральное»

 

ГУК ТО «Тульский областной театр юного зрителя»

 

16-18 мая 2017 года

10.00-13.00

15.00-19.00

 «Оригинальный жанр»

 

Тульский государственный цирк

 

16 мая 2017 года

10.00-13.00

15.00-19.00

 «Оригинальный жанр»

 

ДК «Туламашзавод»

 

17-18 мая 2017 года

10.00-13.00

15.00-19.00

 «Журналистика»

ФГБУК «Тульский государственный музей оружия»

 

16-18 мая 2017 года

10.00-13.00

15.00-19.00

 

 

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 11:20 0
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