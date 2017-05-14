В Туле пройдет фестиваль народной традиционной культуры

27 мая в 13.00 в Туле пройдет III межрегиональной фестиваль народной традиционной культуры «Тульский заиграй». В нем примут участие мастера-игрушечники, гармонисты, плясуны, исполнители частушек, творческие семейные династии более чем из двадцати регионов России.

В Тульском кремле раскинутся щедрые ярмарочные ряды мастеров-ремесленников, наполненные традиционными народными, национальными, современными, авторскими и развивающими рукотворными игрушками и изделиями из дерева, глины, текстиля и природных материалов.

На многочисленных игровых площадках, в течение всего фестивального дня, вы станете участниками народных игр, представленных национальными диаспорами и общинами, проживающими в Туле и Тульской области, а также фольклорными ансамблями и клубами русской традиционной воинской культуры из соседних регионов.

Всех желающих приглашают на мастер-класс по изготовлению 500 кукол «Тульская свадебная парочка», в завершение которого в небо поднимется трёхметровая кукла — символ семейного счастья и благополучия. А символом единения участников и зрителей праздника станет общий орнаментальный хоровод «Вместе тесно, а врозь скучно», под звонкую тульскую гармонь.

III Межрегиональный фестиваль народной традиционной культуры «Тульский заиграй» ждет всех желающих на Соборной площади Тульского кремля!