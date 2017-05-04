На фестиваль «Студенческая весна» в Тулу приедут Юлия Самойлова и Алексей Воробьев
«Российская студенческая весна» впервые пройдет в ЦФО, а именно – в Туле.
4 мая министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева ответила на самые любопытные вопросы о программе мероприятия.
Чем примечательна «Российская студенческая весна»?
– Это грандиозный молодежный фестиваль. Его цель – развитие и поддержка студенческого творчества в различных направлениях. Программа реализуется в России с 1992 года. В этом году в Туле пройдет 25-й – юбилейный – фестиваль.
Кто будет участвовать?
– В фестивале примут участие больше 3000 талантливых студентов – представителей всех 85 субъектов РФ. Все они – лауреаты и призеры региональных фестивалей студенческого творчества. Туляки (свыше 80 человек) заявлены во всех конкурсных номинациях.
Когда?
– С 15 по 19 мая. Торжественная церемония открытия состоится 15 мая в 20.00. Место проведения: сцена на территории Тульского кремля.
Где?
– В городе предусмотрено несколько площадок фестиваля:
- Дворец культуры и спорта Туламашзавода;
- музей оружия;
- Городской концертный зал;
- Тульский областной театр юного зрителя;
- Тульский академический театр драмы;
- Тульская областная филармония;
- Тульский государственный университет;
- Тульский государственный цирк.
Как пройти?
– Для гостей и жителей города – свободный вход.
Что будет?
– Творческие конкурсы по разным направлениям.
На танцевальной площадке танцоры со всей России посоревнуются в брейк-дансе, современном фристайле, народном, эстрадном и спортивном танце.
На музыкальной площадке выступят молодые артисты – представители эстрадных и народных направлений, инструментально-вокальные коллективы.
Театральная площадка будет представлена эстрадными миниатюрами, художественным словом, оригинальными жанрами – пантомимой, пародией, иллюзионизмом.
На площадке журналистского творчества будут заслушаны индивидуальные и коллективные публикации, радиоматериалы ведущих и корреспондентов. Тележурналисты представят свои видеоработы. Не останется без внимания и фотожурналистика.
Цирковая площадка. Здесь участники покажут свои самые яркие номера и акробатические трюки.
Площадка представления региональных программ. Здесь ребята будут презентовать свои регионы.
Почему именно Тула?
– В 2016 году «Российская студенческая весна» проходила в Казани.
Туляки стали победителями конкурса и выиграли кубок. Это определило место проведения фестиваля в 2017 году.
А судьи кто?
– В жюри – известные актеры кино и театра, телеведущие, представители эстрады и шоу-бизнеса. Среди них – Егор Дружинин, Эдгард Запашный, Юлия Волкова, Сергей Безруков и другие.
Как проходит организация?
– Для подготовки к фестивалю создан организационный комитет и региональная дирекция. Они налаживают работу 18 различных служб – службы обеспечения безопасности, концертно-административная службы, протокольно-наградная службы и т.д. Неотъемлемая часть мероприятия – большой волонтерский конкурс – более 400 ребят. Они будут помогать в организации фестиваля.
Гости города (участники) будут размещены в 38 тульских гостиницах. Предусмотрена логистика: транспорт будет доставлять студентов до площадок фестиваля и обратно.
Какие сюрпризы ждут гостей и жителей города?
– Для них выступят известные российские исполнители Юлия Самойлова и Алексей Воробьев. Также их ждет зона для молодежи – интерактивные площадки, где студентам покажут, как пекут тульские пряники, делают монеты и т.д. Гости города могут бесплатно посетить музеи Тульской области в дни проведения фестиваля. А 18 мая в «Ликерке Лофт» пройдет большая дискотека для всех желающих.
Когда и где закрытие?
– Закрытие пройдет 19 мая в Кремлевском дворце (Москва). Решение перенести церемонию закрытия в столицу приняла генеральная дирекция фестиваля.
Полная программа мероприятия будет опубликована на Myslo в ближайшее время.