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На фестиваль «Студенческая весна» в Тулу приедут Юлия Самойлова и Алексей Воробьев

На фестиваль «Студенческая весна» в Тулу приедут Юлия Самойлова и Алексей Воробьев

«Российская студенческая весна» впервые пройдет в ЦФО, а именно – в Туле.

4 мая министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева ответила на самые любопытные вопросы о программе мероприятия.

Чем примечательна «Российская студенческая весна»?

– Это грандиозный молодежный фестиваль. Его цель – развитие и поддержка студенческого творчества в различных направлениях. Программа реализуется в России с 1992 года. В этом году в Туле пройдет 25-й – юбилейный – фестиваль.

Кто будет участвовать?

– В фестивале примут участие больше 3000 талантливых студентов – представителей всех 85 субъектов РФ. Все они – лауреаты и призеры региональных фестивалей студенческого творчества. Туляки (свыше 80 человек) заявлены во всех конкурсных номинациях.

Когда?

– С 15 по 19 мая. Торжественная церемония открытия состоится 15 мая в 20.00. Место проведения: сцена на территории Тульского кремля.

Где?

– В городе предусмотрено несколько площадок фестиваля:

  • Дворец культуры и спорта Туламашзавода;
  • музей оружия;
  • Городской концертный зал;
  • Тульский областной театр юного зрителя;
  • Тульский академический театр драмы;
  • Тульская областная филармония;
  • Тульский государственный университет;
  • Тульский государственный цирк.

Как пройти?

– Для гостей и жителей города – свободный вход.

Что будет?

– Творческие конкурсы по разным направлениям.

На танцевальной площадке танцоры со всей России посоревнуются в брейк-дансе, современном фристайле, народном, эстрадном и спортивном танце.

На музыкальной площадке выступят молодые артисты – представители эстрадных и народных направлений, инструментально-вокальные коллективы.

Театральная площадка будет представлена эстрадными миниатюрами, художественным словом, оригинальными жанрами – пантомимой, пародией, иллюзионизмом.

На площадке журналистского творчества будут заслушаны индивидуальные и коллективные публикации, радиоматериалы ведущих и корреспондентов. Тележурналисты представят свои видеоработы. Не останется без внимания и фотожурналистика.

Цирковая площадка. Здесь участники покажут свои самые яркие номера и акробатические трюки.

Площадка представления региональных программ. Здесь ребята будут презентовать свои регионы.

Почему именно Тула?

– В 2016 году «Российская студенческая весна» проходила в Казани.

Туляки стали победителями конкурса и выиграли кубок. Это определило место проведения фестиваля в 2017 году.

А судьи кто?

– В жюри – известные актеры кино и театра, телеведущие, представители эстрады и шоу-бизнеса. Среди них – Егор Дружинин, Эдгард Запашный, Юлия Волкова, Сергей Безруков и другие.

Как проходит организация?

– Для подготовки к фестивалю создан организационный комитет и региональная дирекция. Они налаживают работу 18 различных служб – службы обеспечения безопасности, концертно-административная службы, протокольно-наградная службы и т.д. Неотъемлемая часть мероприятия – большой волонтерский конкурс – более 400 ребят. Они будут помогать в организации фестиваля.

Гости города (участники) будут размещены в 38 тульских гостиницах. Предусмотрена логистика: транспорт будет доставлять студентов до площадок фестиваля и обратно.

Какие сюрпризы ждут гостей и жителей города?

– Для них выступят известные российские исполнители Юлия Самойлова и Алексей Воробьев. Также их ждет зона для молодежи – интерактивные площадки, где студентам покажут, как пекут тульские пряники, делают монеты и т.д. Гости города могут бесплатно посетить музеи Тульской области в дни проведения фестиваля. А 18 мая в «Ликерке Лофт» пройдет большая дискотека для всех желающих.

Когда и где закрытие?

– Закрытие пройдет 19 мая в Кремлевском дворце (Москва). Решение перенести церемонию закрытия в столицу приняла генеральная дирекция фестиваля.

Полная программа мероприятия будет опубликована на Myslo в ближайшее время.

 

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 15:47 +3
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