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День Победы в Туле: афиша праздничных мероприятий
Фото из архива Myslo.

День Победы в Туле: афиша праздничных мероприятий

Также в этот день перекроют движение на центральных улицах города!

9 мая в Туле пройдет большое количество мероприятий. Для удобства туляков и гостей города предлагаем скачать афишу основных мероприятий.

Также напоминаем, что на сайте администрации города создан специальный раздел, в котором размещается вся необходимая информация к майским праздникам – изменение схемы дорожного движения, полный план мероприятий, украшение города, проведение «Бессмертного полка», акции «Георгиевская ленточка» и др.

Также напоминаем, что 9 мая в Туле перекроют движение на центральных улицах города. Подробнее - здесь!

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 22:30 +1
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