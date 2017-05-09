9 мая в Тульской области пожарную безопасность обеспечивают более 500 сотрудников МЧС

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

Для обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, организовано дежурство сотрудников МЧС. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, безопасность обеспечивают 509 человек и 113 единиц техники.

В местах проведения салютов и фейерверков расположены пожарные расчеты пожарно-спасательных гарнизонов. Всего задействовано 29 единиц пожарной автотехники и 186 человек личного состава Федеральной противопожарной службы.

Главное управление МЧС России по Тульской области поздравляет всех с великим праздником Победы! Желаем, чтобы огонь в этот торжественный день горел только в мирных целях и в виде праздничных салютов!