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Для туляков в День Победы споют группы «Земляне» и «Сопрано» Михаила Турецкого
Фото: из архива MySlo

Для туляков в День Победы споют группы «Земляне» и «Сопрано» Михаила Турецкого

Концерт состоится на главной площади города после завершения основных праздничных мероприятий.

Вечером 9 мая на площади Ленина состоится традиционный праздничный концерт под открытым небом. В этом году на День Победы в Тулу приедет женский коллектив «Сопрано» во главе со своим создателем и руководителем Михаилом Турецким, а также известная российская группа «Земляне». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Завершится праздник, как всегда, большим салютом. В этом году туляки cмогут наблюдать за фейерверком с площади Ленина, а также с набережной Упы – оттуда прогремят артиллерийские залпы. Также музыкально-пиротехническое шоу состоится прямо на реке, на специально построенных плотах. Кроме того, праздничные салюты прозвучат в десяти поселениях Большой Тулы.

Напомним, Тула активно готовится к празднованию 72-й годовщины Великой Победы. Во всех районах города вывешены флаги, установлены щиты и светодиодные консоли.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:49 0
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