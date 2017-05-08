Фото из архива Myslo.
Теннисист Кузнецов вышел в основную сетку турнира в Мадриде
Призовой фонд соревнований превышает 5,4 миллиона евро.
Туляк Андрей Кузнецов вышел в основную сетку теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого превышает 5,4 миллиона евро.
Кузнецов в воскресенье, 7 мая, в финале квалификации обыграл словака Лукаша Лацко со счетом 6:2, 7:6 (7:0). Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут, пишет «Р-Спорт».
Соперник Кузнецова по основной сетке определится позднее.
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