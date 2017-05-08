Теннисист Кузнецов вышел в основную сетку турнира в Мадриде

Фото из архива Myslo.

Туляк Андрей Кузнецов вышел в основную сетку теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого превышает 5,4 миллиона евро.

Кузнецов в воскресенье, 7 мая, в финале квалификации обыграл словака Лукаша Лацко со счетом 6:2, 7:6 (7:0). Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут, пишет «Р-Спорт».

Соперник Кузнецова по основной сетке определится позднее.