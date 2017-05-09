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Тульские полицейские обеспечили порядок во время военного парада
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Тульские полицейские обеспечили порядок во время военного парада

Правонарушений не зафиксировано.

Тульские полицейские обеспечили общественный порядок и безопасность граждан в ходе военного парада и шествия «Бессмертного полка».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в мероприятиях было задействовано 800 сотрудников органов внутренних дел и войск Росгвардии региона.

Нарушений общественного порядка и иных правонарушений, связанных с праздничными мероприятиями, не зафиксировано.

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