Тульские полицейские обеспечили порядок во время военного парада

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Тульские полицейские обеспечили общественный порядок и безопасность граждан в ходе военного парада и шествия «Бессмертного полка».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в мероприятиях было задействовано 800 сотрудников органов внутренних дел и войск Росгвардии региона.

Нарушений общественного порядка и иных правонарушений, связанных с праздничными мероприятиями, не зафиксировано.