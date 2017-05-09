Фото и видео Алексея Пирязева и Дмитрия Дзюбина.
Праздничный концерт и салют в Туле: фоторепортажи и видео
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Вечером 9 мая в Туле на площади Ленина прошел музыкальный спектакль «Когда мы были на войне…». Тулякам показали вечернюю концертную программу с участием звезд российской эстрады. Хедлайнерами концерта стали арт-группа Soprano Турецкого и «Земляне».
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Земляне с бессмертным хитом «Трава у дома»:
Туляки любовались праздничным фейерверком и пиротехническим шоу сразу на двух площадках Тулы: на площади Ленина и на набережной Упы.
Площадь Ленина:
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Набережная реки Упы:
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