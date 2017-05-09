Праздничный концерт и салют в Туле: фоторепортажи и видео

Фото и видео Алексея Пирязева и Дмитрия Дзюбина.

Не попали на концерт? Не видели фейерверк? Смотрите большой репортаж Myslo!

Вечером 9 мая в Туле на площади Ленина прошел музыкальный спектакль «Когда мы были на войне…». Тулякам показали вечернюю концертную программу с участием звезд российской эстрады. Хедлайнерами концерта стали арт-группа Soprano Турецкого и «Земляне».

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Земляне с бессмертным хитом «Трава у дома»:

Туляки любовались праздничным фейерверком и пиротехническим шоу сразу на двух площадках Тулы: на площади Ленина и на набережной Упы.

Площадь Ленина:

Набережная реки Упы: