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Праздничный концерт и салют в Туле: фоторепортажи и видео
Фото и видео Алексея Пирязева и Дмитрия Дзюбина.

Праздничный концерт и салют в Туле: фоторепортажи и видео

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Вечером 9 мая в Туле на площади Ленина прошел музыкальный спектакль «Когда мы были на войне…». Тулякам показали вечернюю концертную программу с участием звезд российской эстрады. Хедлайнерами концерта стали арт-группа Soprano Турецкого и «Земляне».

Галерея
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 1
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 2
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 3
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 4
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 5
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 6
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 7
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 8
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 9
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 10
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 11
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 12
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 13
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 14
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 15
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 16
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 17
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 18
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 19
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 20
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 21
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 22
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 23
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 24
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 25
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 26
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 27
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 28
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 29
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 30
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 31
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 32
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 33
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 34
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 35
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 36
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 37
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 38
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 39
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 40
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 41
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 42
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 43
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 44
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 45
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 46
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 47
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 48
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 49
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 50
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 51
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 52
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 53
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 54
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 55
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 56
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 57
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 58
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 59
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 60
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 61
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 62
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 63
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 64
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 65
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 66
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 67
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 68
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 69
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 70
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 71
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 72
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 73
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 74
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 75
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 76
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 77
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 78
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 79
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 80
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 81
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 82
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 83
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 84
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 85
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 86
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 87
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 88
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 89
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 90
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 91
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 92
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 93
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 94
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 95
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 96
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 97
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 98
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 99
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 100
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 101
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 102
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 103
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 104
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 105
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 106
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 107
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 108
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 109
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 110
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 111
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 112
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 113
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 114
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 115
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 116
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 117
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 118
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Земляне с бессмертным хитом «Трава у дома»:

Туляки любовались праздничным фейерверком и пиротехническим шоу сразу на двух площадках Тулы: на площади Ленина и на набережной Упы. 

Площадь Ленина:

Галерея
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 1
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 2
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 3
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 4
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 5
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 6
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 7
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 8
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 9
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 10
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 11
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 12
показать все фотографии

Набережная реки Упы:

Галерея
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 1
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 2
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 3
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 4
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 5
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 6
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 7
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 8
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 9
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 10
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 11
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 12
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 13
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 14
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 15
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 16
Праздничный концерт и салют Победы в Туле, Фото: 17
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