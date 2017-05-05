На центральных улицах Тулы в День Победы ограничат движение
Ограничения также будут действовать 6 мая. Для транспорта будет закрыт практически весь центр города.
В субботу, 6 мая, с 0.00 до 12.00 движение всех транспортных средств, а также их остановка и стоянка будут запрещены на следующих улицах:
- Крестовоздвиженская площадь и все примыкающие к ней улицы и переулки,
- ул. Менделевская,
- ул. Тургеневская (от ул. Менделеевской до ул. Советской),
- ул. Металлистов,
- ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
- пл. Ленина,
- пр-т Ленина (от ул. Советской до ул. Пушкинской),
- ул. Пушкинская,
- ул. Лейтейзена (от ул. Пушкинской до ул. Мосина),
- ул. Мосина (от ул. Лейтейзена до ул. Советской),
- ул. Колетвинова (от ул. Пушкинской до ул. Староникитской),
- ул. Староникитская (от ул. Колетвинова до ул. Советской).
В День Победы ограничения для транспорта будут действовать с 0.00 до 23.00 на этих же улицах, а также на площади Искусств, Набережной Дрейера, ул. Розы Люксембург и ул. Никитской.
В тот же день с полуночи до 17 часов для транспорта будут закрыты улицы:
- ул. Первомайская (нечетная сторона) (от ул. Вересаева до ул. Свободы),
- ул. Тульского рабочего полка (от ул. Дм.Ульянова до ул. 2-ая Трубная).
В вечернее время (с 21 до 23 часов) движение запретят на следующих улицах:
- ул. Набережная Дрейера,
- ул. Советская (от ул. Карла Маркса до ул. Розы Люксембург),
- ул. Советская (от Чулковского моста до ул. Металлистов),
- ул. Пролетарская (от ул. Демидовская плотина до Чулковского моста),
- ул. Октябрьская (от Оружейного переулка до Зареченского моста),
- ул. Советская (дублер).
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