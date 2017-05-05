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На центральных улицах Тулы в День Победы ограничат движение

На центральных улицах Тулы в День Победы ограничат движение

Ограничения также будут действовать 6 мая. Для транспорта будет закрыт практически весь центр города.

В субботу, 6 мая, с 0.00 до 12.00 движение всех транспортных средств, а также их остановка и стоянка будут запрещены на следующих улицах:

  • Крестовоздвиженская площадь и все примыкающие к ней улицы и переулки,
  • ул. Менделевская,
  • ул. Тургеневская (от ул. Менделеевской до ул. Советской),
  • ул. Металлистов,
  • ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
  • пл. Ленина,
  • пр-т Ленина (от ул. Советской до ул. Пушкинской),
  • ул. Пушкинская,
  • ул. Лейтейзена (от ул. Пушкинской до ул. Мосина),
  • ул. Мосина (от ул. Лейтейзена до ул. Советской),
  • ул. Колетвинова (от ул. Пушкинской до ул. Староникитской),
  • ул. Староникитская (от ул. Колетвинова до ул. Советской).

В День Победы ограничения для транспорта будут действовать с 0.00 до 23.00 на этих же улицах, а также на площади Искусств, Набережной Дрейера, ул. Розы Люксембург и ул. Никитской.

В тот же день с полуночи до 17 часов для транспорта будут закрыты улицы:

  • ул. Первомайская (нечетная сторона) (от ул. Вересаева до ул. Свободы),
  • ул. Тульского рабочего полка (от ул. Дм.Ульянова до ул. 2-ая Трубная).

В вечернее время (с 21 до 23 часов) движение запретят на следующих улицах:

  • ул. Набережная Дрейера,
  • ул. Советская (от ул. Карла Маркса до ул. Розы Люксембург),
  • ул. Советская (от Чулковского моста до ул. Металлистов),
  • ул. Пролетарская (от ул. Демидовская плотина до Чулковского моста),
  • ул. Октябрьская (от Оружейного переулка до Зареченского моста),
  • ул. Советская (дублер).
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:33 +2
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