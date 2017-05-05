На центральных улицах Тулы в День Победы ограничат движение

Ограничения также будут действовать 6 мая. Для транспорта будет закрыт практически весь центр города.

В субботу, 6 мая, с 0.00 до 12.00 движение всех транспортных средств, а также их остановка и стоянка будут запрещены на следующих улицах:

Крестовоздвиженская площадь и все примыкающие к ней улицы и переулки,

ул. Менделевская,

ул. Тургеневская (от ул. Менделеевской до ул. Советской),

ул. Металлистов,

ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),

пл. Ленина,

пр-т Ленина (от ул. Советской до ул. Пушкинской),

ул. Пушкинская,

ул. Лейтейзена (от ул. Пушкинской до ул. Мосина),

ул. Мосина (от ул. Лейтейзена до ул. Советской),

ул. Колетвинова (от ул. Пушкинской до ул. Староникитской),

ул. Староникитская (от ул. Колетвинова до ул. Советской).

В День Победы ограничения для транспорта будут действовать с 0.00 до 23.00 на этих же улицах, а также на площади Искусств, Набережной Дрейера, ул. Розы Люксембург и ул. Никитской.

В тот же день с полуночи до 17 часов для транспорта будут закрыты улицы:

ул. Первомайская (нечетная сторона) (от ул. Вересаева до ул. Свободы),

ул. Тульского рабочего полка (от ул. Дм.Ульянова до ул. 2-ая Трубная).

В вечернее время (с 21 до 23 часов) движение запретят на следующих улицах: