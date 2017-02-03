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Прокуратура потребовала оштрафовать директора тульской УК, устроившей потоп в доме на Красноармейском
Фото из архива Myslo.

Прокуратура потребовала оштрафовать директора тульской УК, устроившей потоп в доме на Красноармейском

Руководителю управляющей компании как должностному лицу грозит штраф в 4-5 тысяч рублей.

Прокуратура Тулы завершила проверку по факту порыва системы отопления и затопления нескольких квартир в доме №46-а по Красноармейскому проспекту.

Напомним, ЧП произошло 13 января. Ночью жильцов квартир на пятом этаже разбудил кипяток, потоком лившийся в потолка. Уже через полчаса вода просочилась этажом ниже. Всего в результате коммунальной аварии пострадали квартиры на четырех этажах.

Прокурорская проверка выяснила, что в доме, когда произошел порыл лежака отопления верхнего розлива, в нерабочем состоянии находилось 4 задвижки отопления. В результате были затоплено несколько квартир и повреждено имущество собственников жилья.

В связи с этим в адрес и.о. директора ООО «Фасад будущего» (управляющей компании дома) 16 января внесено представление, в котором ведомство потребовано безотлагательно принять меры к восстановлению работы всех инженерных систем дома и отчитаться о проделанной работе не позднее 20 января.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что виновное должностное лицо управляющей компании было привлечено к дисциплинарной ответственности. На данный момент  в доме восстановлено отопление.

Вопрос о возмещении убытков собственникам квартир данного дома управляющей компанией ООО «Фасад будущего» решается в индивидуальном порядке.

Одновременно, 1 февраля в отношении исполняющего обязанности генерального директора ООО «Фасад будущего» Евгения Фризена  возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ – Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений. Материалы направлены на рассмотрение в Государственную жилищную инспекцию Тульской области.

Если нарушение будет доказано, то ему грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей (как должностного лица).

Сюжет: Дом на Красноармейском проспекте залило кипятком
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:47 0
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