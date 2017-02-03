В Туле телефонные мошенники пытались выманить у пенсионерки 170 тысяч рублей

Злоумышленники позвонили старушке в час ночи и сообщили, что её дочь сбила на машине человека и нужны деньги, чтобы избежать неприятностей.

Как рассказала Myslo 76-летняя тулячка, в ночь на 3 февраля её разбудил звонок городского телефона. Перепуганная женщина взяла трубку. Дальше последовал такой разговор:

- Мам…

- Лена, это ты?

- Да. Я сбила человека. Мы с Вовкой катались на машине, я попросила дать мне порулить. И сбила 25-летнюю девушку! У неё сломаны рёбра, рука и нога, а ещё черепно-мозговая травма. Я сейчас в кабинете у следователя, поговоришь с ним?

- Конечно, давай.

После этого дама передала трубку сообщнику. «Следователь» подтвердил, что сбита молодая женщина, она находится в больнице, а виновнице аварии грозит лишение свободы. Однако за 170 тысяч рублей он готов закрыть глаза на происшествие. Деньги рекомендовал перевести через банк, а также попросил продиктовать номер мобильного телефона.

Однако пенсионерка почуяла неладное и стала звонить дочери с сотового. Убедившись, что у той всё хорошо, бросила трубку городского телефона.

О случившемся женщина рассказала соседу. Как оказалось, пару месяцев назад пенсионеру тоже звонил злоумышленник под видом его сына. На удочку преступников бдительный мужчина не попался.

По информации пресс-службы областного УМВД, преступления с использованием сотовой связи как правило совершают лица, находящиеся в других областях России. Злоумышленники под предлогом того, что кто-либо из родственников совершил ДТП со смертельным исходом или задержан сотрудниками полиции за хранение наркотиков, предлагают «для улаживания вопроса» перевести деньги через терминал оплаты на счета абонентских номеров или передать курьеру, который за ними приедет.

Полицейские информируют: если вы попали в подобную ситуацию, проявляйте бдительность и не идите на поводу у мошенников. Прежде чем искать деньги, попробуйте сами дозвониться до своего родственника. Если телефон выключен, попробуйте связаться с его друзьями, коллегами. В подавляющем числе случаев человек, который якобы попал в беду, ничего не подозревает и с ним ничего не происходило. Если вы все же стали жертвой такого мошенничества, необходимо сразу же сообщить о нем в полицию.