Управляющая компания прокомментировала аварию в залитом кипятком доме

Фото из архива Myslo.

Компания отчиталась о проведенных работах и сообщила, как будут решаться вопросы ответственности за происшествие и возмещения ущерба.

Напомним, авария произошла 13 января в многоквартирном доме №46а по Красноармейскому проспекту: на чердаке дома лопнула труба системы отопления, и горячая вода почти пять часов заливала квартиры на трёх нижних этажах.

В связи с этим управляющая компания «Фасад будущего» сообщает:

«По факту аварии будет проведена служебная проверка, по результатам которой будут установлены причины порыва и виновные должностные лица.

Многоквартирный дом, расположенный по адресу Тула, Красноармейский проспект, №46а, был построен в 1970 года. Внутренние инженерные сети, кровля и фасад здания требуют капитального ремонта.

Компания «Фасад будущего» заменила задвижки на вводе отопления и 40 метров розлива отопления. В 13.00 заново пустили систему отопления.

В результате произошедшего залития пострадало 7 комнат в коммунальных квартирах на 5, 4 и 3 этажах. Составлены акты, и вопрос о возмещении материального ущерба собственникам и нанимателям жилых помещений будет решен в индивидуальном порядке с заключением соответствующих соглашений».