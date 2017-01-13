Коммунальную аварию в доме на Красноармейском проспекте ликвидировали

В доме №46а заменили участок внутреннего трубопровода отопления и включили отопление в этом и пяти близлежащих домах.

В администрации города Тулы сообщили, что в доме №46а по Красноармейскому проспекту возобновили работу отопления.

Напомним, сегодня, 13 января, в доме произошла коммунальная авария: на чердаке дома лопнула труба системы отопления и кипящая вода почти пять часов заливала квартиры на три этажа вниз.

Сотрудники аварийной службы установили временный хомут на трубопроводе, но из-за неисправности запорной арматуры данного жилого дома в 08.50 пришлось отключить от теплоснабжения 5 близлежащих жилых домов: Красноармейский проспект № 46, 48, 50, 52, 54 для устранения аварии.

Устранением аварийной ситуации занялась управляющая компания «Фасад будущего». К 11.00 была проведена работа по замене вводной задвижки на системе центрального отопления жилого дома № 46а по Красноармейскому проспекту.

В 11.00 теплоснабжение на жилых домах: Красноармейский проспект № 46, 48, 50, 52, 54 было восстановлено.

В доме №46а заменили участок внутреннего трубопровода отопления (около 40 погонных метров) силами УК «Фасад будущего». В 13.00 теплоснабжение жилого дома № 46а по Красноармейскому проспекту восстановлено.

Вопрос с причиненным ущербом пока остается открытым.