Прокуратура взяла под контроль дело о порыве системы отопления на Красноармейском проспекте

Фото из архива Myslo.

Прокуратура Тулы провела проверку по публикациям СМИ о затоплении МКД №46-а по Красноармейскому проспекту по факту порыва системы отопления указанного многоквартирного дома.

Напомним, авария произошла 13 января в многоквартирном доме №46-а по Красноармейскому проспекту: на чердаке дома лопнула труба системы отопления, и горячая вода почти пять часов заливала квартиры на трёх нижних этажах.

Управляющей компанией указанного дома является ООО «Фасад будущего». Представители УК пообещали провести служебную проверку и наказать виновных.

13 января по вышеуказанному адресу отправился представитель прокуратуры совместно с исполняющим обязанности директора УК ООО «Фасад будущего». Установлено, что в доме в нерабочем состоянии находились четыре задвижки отопления. Кроме того, произошел порыв лежака отопления верхнего розлива.

Из-за этого затопило несколько квартир, собственникам нанесен значительный ущерб. Также повреждено общедомовое имущество, в том числе нарушен штукатурный слой потолочного покрытия, кровли, стен, чердака.

В подъездах и на этажах дома произошло короткое замыкание, отсутствует освещение. В МКД нарушен температурно-влажностный режим.

В подъездах нарушено остекление. Сломана дверь в техническое подполье, а также отсутствует замок на чердачное помещение. На дверях подъездов отсутствует информация с названием управляющей организации, а также номера квартир и подъездов дома.

По результатам проверки в адрес и.о. директора УК прокуратурой внесено представление, в котором потребовано безотлагательно принять меры к восстановлению работы всех инженерных систем МКД, восстановить во всем доме соответствующий нормам температурно-влажностный режим, о чем сообщить в прокуратуру не позднее 20 января. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Одновременно решается вопрос о привлечении к административной ответственности виновных должностных лиц управляющей компании ООО «Фасад будущего». Данный вопрос оставлен на контроле в прокуратуре.