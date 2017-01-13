Потоп на Красноармейском проспекте: подробности

Фото Алексея Пирязева.

По предварительной информации, авария могла произойти из-за изношенности труб отопления. Если это подтвердится, накажут техника, который их проверял осенью.

Как уже писал Myslo, в 3 часа ночи прорвало трубу горячего водоснабжения на чердаке дома №46-а по Красноармейскому проспекту в Туле. Уже через полчаса вода затопила пятый этаж и дошла до четвертого, а затем пролило и до второго. Жители с половины четвертого утра обрывали телефоны коммунальщиков, но везде рабочий день начинается в 8, 9 а то и в 10 часов.



На пятом этаже из фонарей ламп лились потоки.



Батареи подставленных посудин на четвертом этаже.



Потолок второго этажа.

Аварийная бригада прибыла, но мало что смогла сделать – только уменьшить поток. Пытались перекрыть кран, но задвижка сломалась от изношенности.

Решить проблему удалось только через несколько часов, примерно к 9.30.

Итог – ржавой водой залиты квартиры по всему стояку вплоть до второго этажа. Причем шел кипяток: жители пятого этажа даже получили легкие ожоги, пытаясь сделать хоть что-то, подставляя тазы и посуду. Почти везде вырубило электричество – вода залила проводку, пришлось прокладывать удлинители.



На лице женщины справа можно видеть покраснение – ожоги от кипятка.

На данный момент в подъезде отключено отопление, электричество работает не везде.

– Когда были сильные морозы, у нас стоял холод, коридоры не отапливались – трубы были забиты, завоздушены. Мы звонили, писали в УК – все без толку, нас просто игнорировали. А ночью труба не выдержала и лопнула, – рассказывают жители 4 и 5 этажей.

Они уточнили, что раньше это общежитие принадлежало ОАО «РЖД».

– И пока мы к ним относились, все было нормально: можно было и позвонить, и пожаловаться, сразу откликались, чинили неполадки, проверяли регулярно. А теперь нет, мы относимся к городу, наша УК даже не выехала к нам!

Прибывший позднее, около 9.00, исполняющий обязанности генерального директора УК «Фасад будущего» Виктор Милованов сообщил, что отопление в доме восстановят после окончания ремонта труб.

По его словам, причиной аварии, длившейся больше пяти часов, по всей вероятности, стала изношенность труб. Хотя и заверил, что техническое состояние труб проверялось весной и осенью.

— Техник, подписавший акт об их технической исправности, может быть привлечен к ответственности, – добавил Милованов.

Размеры ущерба, нанесенного жильцам дома, будет оценен сегодня, 13 января, но кто будет его возмещать, пока неизвестно.