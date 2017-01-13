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В пятиэтажке на Красноармейском проспекте с потолка льется кипяток

В пятиэтажке на Красноармейском проспекте с потолка льется кипяток

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС и аварийной службы.

13 января в группе ВКонтакте «Подслушано в Туле» появилась информация о том, что многоквартирный дом, расположенный по адресу проспект Красноармейский, 46-а, затапливает кипятком.

На момент публикации новости в квартирах до сих пор льет горячая вода.

Люди, чтобы хоть как-то спасти свои жилища, подставляют тазики. Но это не особо спасает! Вода добралась до третьего этажа.

По словам жильцов, они вызвали аварийную службу еще ночью, но приехали они только в 9 утра.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и бригада аварийной службы. Как сообщает корреспондент Myslo, который находится на месте событий, также по указанному дому приехал глава Привокзального округа Евгений Пятисоцков.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:14 +4
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