Последствия коммунальной аварии в Туле: 28 домов до сих пор остаются без воды

Фото Алексея Пирязева.

В поселок Новомедвенский Пролетарского округа воду обещают дать только 31 января после обеда. На месте работают сотрудники «Тулагорводоканала».

В редакцию Myslo обратились жители поселка Новомедвенский. Они рассказали, что воды у них нет до сих пор. Всё это – последствия коммунальной аварии, произошедшей 29 января в поселке Молодежный. Из-за происшествия 624 дома Пролетарского округа остались без водоснабжения.

На данный момент аварию ликвидировали, однако, как сообщил Myslo знакомый с ситуацией источник, в 28 домах Новомедвенского поселка водоснабжение пока не восстановили.

После ликвидации аварии в Молодежном воду стали подавать с пониженным давлением.

Эта мера необходима, чтобы избежать гидроудара, — мощного потока воды трубы могут просто не выдержать.

А из-за повышенного «спроса» на ресурс во всем округе новомедвенцам воды «не хватило».

Восстановить водоснабжение поселка специалисты планируют 31 января после обеда. Сотрудники «Тулагорводоканала» продолжают работать на месте происшествия.

Напомним, что прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии. Причины обещают назвать в ближайшее время.