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Жителям Новомедвенского поселка дали воду
Фото из архива Myslo.

Жителям Новомедвенского поселка дали воду

Но пока она, возможно, будет плохого качества.

Напомним, в редакцию Myslo обратились жители поселка Новомедвенский. Они рассказали, что воды у них не было почти двое суток. Всё это — последствия коммунальной аварии, произошедшей 29 января в поселке Молодежный. Из-за происшествия 624 дома Пролетарского округа остались без водоснабжения.

В 28 домов Новомедвенского воду дали только сейчас.

Но пока она, возможно, будет плохого качества.

Отметим, что после ликвидации аварии в Молодежном водоснабжение стали подавать с пониженным давлением. Эта мера была необходима, чтобы избежать гидроудара, — мощного потока воды трубы могли просто не выдержать. А из-за повышенного «спроса» на ресурс во всем округе новомедвенцам воды «не хватило».

Напомним, что прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии. Причины обещают назвать в ближайшее время.

Сюжет: Вторая за январь коммунальная авария в Пролетарском округе
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