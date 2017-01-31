Жителям Новомедвенского поселка дали воду

Фото из архива Myslo.

Но пока она, возможно, будет плохого качества.

Напомним, в редакцию Myslo обратились жители поселка Новомедвенский. Они рассказали, что воды у них не было почти двое суток. Всё это — последствия коммунальной аварии, произошедшей 29 января в поселке Молодежный. Из-за происшествия 624 дома Пролетарского округа остались без водоснабжения.

В 28 домов Новомедвенского воду дали только сейчас.

Но пока она, возможно, будет плохого качества.

Отметим, что после ликвидации аварии в Молодежном водоснабжение стали подавать с пониженным давлением. Эта мера была необходима, чтобы избежать гидроудара, — мощного потока воды трубы могли просто не выдержать. А из-за повышенного «спроса» на ресурс во всем округе новомедвенцам воды «не хватило».

Напомним, что прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии. Причины обещают назвать в ближайшее время.