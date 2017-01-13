В Тульской области грузовик сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Фото УГИБДД по Тульской области.

12 января в 11.45 на 245-м километре автодороги М-2 «Крым» 34-летний водитель грузового автомобиля «Даф», следовавший в направлении Орла, сбил пешехода.

70-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортных средств.

Пенсионерку госпитализировали. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.