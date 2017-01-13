новости
новости
Регистрация
В Тульской области грузовик сбил пенсионерку на пешеходном переходе
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области грузовик сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Женщину госпитализировали.

12 января в 11.45 на 245-м километре автодороги М-2 «Крым» 34-летний водитель грузового автомобиля «Даф», следовавший в направлении Орла, сбил пешехода.

70-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортных средств.

Пенсионерку госпитализировали. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:23 +1
Другие статьи по темам
Событие
авариядтп
Место
Тульская область
Прочее
сбил грузовикпострадавшая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Потоп на Красноармейском проспекте: подробности
Потоп на Красноармейском проспекте: подробности
В пятиэтажке на Красноармейском проспекте с потолка льется кипяток
В пятиэтажке на Красноармейском проспекте с потолка льется кипяток
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика