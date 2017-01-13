Конькобежец из Тулы стал четырехкратным серебряным призером первенства ЦФО

Фото Федерации конькобежного спорта.

Кроме того, Илья Алексеев на трех дистанциях побил прежние рекорды Тульской области.

Тульский конькобежец Илья Алексеев стал четырехкратным серебряным призером второго этапа первенства ЦФО среди юношей и девушек. Соревнования проходили в подмосковной Коломне.

Воспитанник тренера Елены Прусовой, выступавший среди юношей старшего возраста, стал вторым на дистанциях 1500, 3000 и 5000 метров, а также в многоборье.

Илья Алексеев выполнил норматив мастера спорта России. Кроме того, на всех трех дистанциях он побил прежние рекорды Тульской области!

Также нормативы кандидатов в мастера спорта выполнили Роман Латухин и Дмитрий Иванищев. Неплохие шансы на выход в финал первенства России сохраняют Олеся Сергиеня и Валерия Власова.

Конькобежцы представляют ЦСП ШВСМ, СДЮСШОР «Дельфин» и ДЮСШ «Восток».

Выступавший в Коломне вне конкурса среди юношей младшего возраста Данила Липатов показал лучший результат в забеге на 500 метров и занял второе место на дистанции 1000 метров.

Заключительный этап первенства ЦФО пройдет со 2 по 4 февраля в Иваново. Об этом сообщает Федерация конькобежного спорта.