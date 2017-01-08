Жителям Щегловской засеки в Туле дали воду

7 января в редакцию портала Myslo пожаловались жители дома № 46, расположенного по улице Щегловская засека: почти трое суток у них не было воды.

Напомним, вечером 5 января в поселке Молодёжный при ведении строительных работ повредили магистральную трубу водопровода, питающую 624 дома в Пролетарском районе Тулы. Более суток Пролетарский район был без воды, на данный момент авария устранена.

К дому №46 по ул. Щегловская засека коммуникации ведутся через территорию «Тулалесхоза» и находятся на балансе этого предприятия.

Когда на магистральном водоводе случилась крупная авария, на территории «Тулалесхоза» замерзли трубы. После устранения аварии воду в дом № 46 так и не дали.

После публикации новости на Myslo к жителям наконец-то выслали аварийные службы.

7 января вечером управляющая компания совместно с аварийной диспетчерской службой приступили к обогреву замерзшей трубы. И вот наконец 8 января в 17.00 воду жителям дали.