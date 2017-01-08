Очевидцы пожара в центре Тулы: «Прохожие били окна, чтобы разбудить людей в горящем доме»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Соседи погорельцев рассказывают, что пожар в Бухоновском переулке оставил без крова несколько семей с детьми.

Как уже сообщал Myslo, сегодня, 8 января, около шести часов утра в Бухоновском переулке загорелся дом №3. На месте

На месте работали более 20 пожарных - пять расчетов. Пожар ликвидировали в 6.40. Дом сгорел полностью.

Как рассказали Myslo соседи погорельцев, пожар начался внезапно и быстро охватил дом:

- Мы спали, когда вдруг за окном что-то полыхнуло, - рассказывает жительница соседнего дома Анна Васильевна. - Я увидела в окно зарево! Муж сказу понял, что пожар и стал всех будить.

По словам женщины, в доме №3 проживали несколько семей, в том числе трое малолетних детей. Когда начался пожар, все они спали.

- Прохожие и соседи стали выбивать окна, стучать, чтобы люди проснулись и выскочили на улицу, - говорит Анна Васильевна. - А поскольку огонь быстро разгорался, многие выбегали на мороз в чем были. Слава Богу, никто не пострадал. Что не успели вынести - сгорело... Спасибо пожарным - быстро приехали. Наши дома так близко стоят друг к другу, что могли сгореть и мы.

По сообщению других очевидцев, утром погорельцы собрали в грузовик все, что успели вынести из горящего дома. Многие сейчас разъехались по знакомым, кому-то уже удалось устроиться по общежитиям.

Причина пожара пока не установлена, но по словам одного из жильцов, дом мог загореться из-за неисправности печи (в этих домах печное отопление). Также, по некоторым данным, во время пожара в доме взорвались газовые баллоны. Однако официально в МЧС эти сведения не подтвердили.

Кстати, сгоревшее здание включено в перечень объектов культурного наследия на территории Тулы и Тульской области. Это жилой дом XVIII—XIX веков. В этом доме находился Дом диакона Крестовоздвиженской церкви Успенского.