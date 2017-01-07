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Жители Щегловской засеки уже третьи сутки сидят без воды

Жители Щегловской засеки уже третьи сутки сидят без воды

После аварии на магистральной трубе Пролетарского района в трубах к дому №46 замерзла вода, но ни УК ни Тулагорводоканал ничего не делают.

На портал обратились жители дома №46, расположенного по улице Щегловская засека в Туле: уже пошли третьи сутки, как они сидят без воды.

Напомним, вечером 5 января в поселке Молодёжный при ведении строительных работ повредили магистральную трубу водопровода, питающую 624 дома в Пролетарском районе Тулы. На данный момент эта авария устранена и вода подается в дома в штатном режиме. Кроме дома №46.

«К нашему дому через «Тулалесхоз», который не относится к нам, идут трубы водопровода, отопления, канализации и так далее. И каждый раз, как там что-то случается с этими трубами, мы подолгу сидим то без тепла, то без воды, как сейчас. Потому что Тулагорводоканал заявляет, что у них все работает и замерзшие трубы - не их компетенция, а наша управляющая компания - УК «Фасад будущего» - в свою очередь отмахивается и заявляет, что это не их территория. А мы третий день без воды!» - жалуются жители.

В чьей компетенции находятся замерзшие трубы, выяснить не получается, но жители очень надеются, что администрация Тулы обратит внимание на их беду. Стоит отметить, что они уже обращались в Myslo в сентябре - когда стало невозможно жить в доме, забытом ремонтными службами.

Сюжет: Авария на водопроводе Пролетарского района
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