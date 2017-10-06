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Водоканал скрыл коммунальную аварию в Пролетарском районе Тулы
Фото из архива Myslo.

Водоканал скрыл коммунальную аварию в Пролетарском районе Тулы

Отключение водоснабжения Пролетарского района 4 октября не было связано с плановыми работами.

Об этом 6 октября говорили на пресс-конференции о ходе отопительного сезона, где с отчетом выступали министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко, руководитель ГЖИ Тульской области Алексей Бирюлин и глава администрации Тулы Евгений Авилов.

Напомним, что 4 октября утром пролетарцы с удивлением обнаружили, что отключены от водоснабжения. В домах не было холодной, горячей воды, а в большинстве и тепла.

Как пояснили сотрудники Тулагорводоканала, запланирована врезка нового водовода (диаметр 500 мм) в уже имеющийся (диаметр 900 мм). И об этом, по их словам, они информировали население на официальном сайте Тулагорводоканала.

Правда, накануне многие управляющие компании Пролетарского района получили из администрации округа уведомление о том, что на водоводе Медвенско-Осетровского водовода авария, и 4 октября подача воды будет остановлена до момента окончания аварийных работ.

В распоряжении Myslo оказалось письмо главного управления администрации Тулы по Пролетарскому району. Здесь тоже пишут именно об аварии:

 

6 октября, рассказывая о старте отопительного сезона, министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко заявила, что «пуск тепла совершается синхронно рядом служб. Этот процесс требует времени. Период запуска наиболее сложный во всем периоде отопительного сезона. Никто — ни администрация, ни управляющие компании, ни ресурсоснабжающие организации — не находятся в расслабленном состоянии. Задача № 1, которую все вместе мы реализуем — дать тепло в каждую квартиру». Министр пояснила, что все службы работают единой командой и согласовано.

Вот только, похоже, «Тулгорводоканал» не состоит в этой единой команде и откровенно вводит жителей в заблуждение. На вопрос — если пуск тепла такой сложный процесс, может быть, не стоит на дни согласовывать плановые работы, связанные с отключением воды? — Евгений Авилов, глава администрации ответил довольно категорично:

- Я не уверен, что там были плановые работы. По той информации, которой располагаю я, была повреждена труба. Поэтому пришлось отключать воду. Это неаккуратность при производстве работ.

 

Туляки запомнили январские коммунальные аварии на водоводе в Пролетарском округе, когда без воды остались тысячи туляков. Тогда полиция не стала возбуждать уголовное дело по этому факту. Прокуратура внесла представление Водоканалу. Видимо, называть аварию аварией теперь никому не хочется.

 

Сюжет: Авария на водопроводе Пролетарского района
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Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 17:55 +2
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