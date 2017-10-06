Водоканал скрыл коммунальную аварию в Пролетарском районе Тулы

Фото из архива Myslo.

Об этом 6 октября говорили на пресс-конференции о ходе отопительного сезона, где с отчетом выступали министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко, руководитель ГЖИ Тульской области Алексей Бирюлин и глава администрации Тулы Евгений Авилов.

Напомним, что 4 октября утром пролетарцы с удивлением обнаружили, что отключены от водоснабжения. В домах не было холодной, горячей воды, а в большинстве и тепла.

Как пояснили сотрудники Тулагорводоканала, запланирована врезка нового водовода (диаметр 500 мм) в уже имеющийся (диаметр 900 мм). И об этом, по их словам, они информировали население на официальном сайте Тулагорводоканала.

Правда, накануне многие управляющие компании Пролетарского района получили из администрации округа уведомление о том, что на водоводе Медвенско-Осетровского водовода авария, и 4 октября подача воды будет остановлена до момента окончания аварийных работ.

В распоряжении Myslo оказалось письмо главного управления администрации Тулы по Пролетарскому району. Здесь тоже пишут именно об аварии:

6 октября, рассказывая о старте отопительного сезона, министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко заявила, что «пуск тепла совершается синхронно рядом служб. Этот процесс требует времени. Период запуска наиболее сложный во всем периоде отопительного сезона. Никто — ни администрация, ни управляющие компании, ни ресурсоснабжающие организации — не находятся в расслабленном состоянии. Задача № 1, которую все вместе мы реализуем — дать тепло в каждую квартиру». Министр пояснила, что все службы работают единой командой и согласовано.

Вот только, похоже, «Тулгорводоканал» не состоит в этой единой команде и откровенно вводит жителей в заблуждение. На вопрос — если пуск тепла такой сложный процесс, может быть, не стоит на дни согласовывать плановые работы, связанные с отключением воды? — Евгений Авилов, глава администрации ответил довольно категорично:

- Я не уверен, что там были плановые работы. По той информации, которой располагаю я, была повреждена труба. Поэтому пришлось отключать воду. Это неаккуратность при производстве работ.

Туляки запомнили январские коммунальные аварии на водоводе в Пролетарском округе, когда без воды остались тысячи туляков. Тогда полиция не стала возбуждать уголовное дело по этому факту. Прокуратура внесла представление Водоканалу. Видимо, называть аварию аварией теперь никому не хочется.