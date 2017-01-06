Порыв на водоводах в Пролетарском районе удастся устранить к 13:00

Об этом Myslo сообщают в управлении МЧС России по Тульской области.

Как мы сообщали ранее, завершить восстановительные работы планировалось к 12:00 6 января.

Однако авария имеет очень серьезный характер: вместе с водоводами произошел обвал грунта, ситуация осложняется тем, что грунт размывается водой и заваливает траншею. В связи с этим работы продлены. Завершить их планируют к 13:00 6 января.

А мы напомним, техническая вода раздается по следующим адресам:

1) площадь ТЦ «Кировский»;

2) площадь «Центра культуры и досуга» (ул. Металлургов, 22);

3) территория у ТЦ «Континент» (ул. Вильямса, 32);

4) пересечение ул. Марата и Плеханова (вдоль трамвайных путей у Плехановского рынка).