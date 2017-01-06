Куда сходить 6 января в Туле

Тульский областной художественный музей (г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64):

В 11:00, 13:00, 15:00 состоятся «Рождественские мастер-классы». Посетителям предложат сделать в подарок Ангела на одном из рождественских мастер-классов в музее. Вход платный. 6+

Музей П.Н. Крылова (г. Тула, ул. Кутузова, 10):

В 11:00 состоится музейный праздник «Рождественская елка». Рождественская ёлка в Музее П.Н. Крылова стала уже доброй традицией и проводится много лет в стенах уютного музея. Мальчиков и девочек на празднике ждет встреча с самыми разными сказочными героями. Вход платный. 0+

В 15:00 пройдет мастер-класс «Подкова на счастье». Вход платный. 6+

Территория Тульского кремля:

В 13:00 состоится музыкально-игровая программа для детей «Вечеринка у Снежинки» с участием самодеятельных артистов «Мелодии зимы». В программе: подвижные игры, танцевальный флеш-моб, театрализация. Программа подготовлена коллективами Плавского района. Вход свободный. 0+

В 15:00 новогодний концерт представят коллективы Щёкинского района. Запланировано выступление танцевального коллектива «Скайданс», танцевального коллектива «Непоседы»; вокальные выступления лучших солистов района. Вход свободный. 0+

Выставочный зал (г. Тула, Красноармейский проспект, 16):

В 15:00 туляков и гостей города приглашают на новогодний квест «По следам художников». Арт-квест будет интересен как детям, так и их родителям. Участников ждут интересные задания, головоломки, загадки и многое другое. В конце прохождения игры каждый получит небольшой подарок. Вход платный. 6+

Тульский областной краеведческий музей (г. Тула, ул. Советская, 68):

В 15:00 состоится Бал «Рождественская сказка». Ещё в начале прошлого столетия туляки с удовольствием проводили свой досуг, танцуя на балах. Бал – это не просто возможность потанцевать, это также отличный способ завести новые знакомства и пообщаться с друзьями. Сейчас балы снова становятся популярными, старинные традиции возрождаются, приобретая новые краски. Краеведческий музей приглашает туляков и гостей города принять участие в рождественском бале, где они смогут выучить простые танцы и сразу их станцевать, а так же поиграть в бальные игры. Вход платный. 6+

Дом-музей В.В. Вересаева (г. Тула, ул. Гоголевская, д. 82):

В 12:00 в рамках программы «Студия позитивного творческого общения: Язык. Литература. Музей» совместно с Международным факультетом ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдут Рождественские встречи с иностранными студентами. Студенты Международного факультета ТГПУ им. Л.Н. Толстого расскажут о традициях празднования Нового года в их странах, прозвучат стихи и поэтические переводы, посвященные теме зимы. Украшением мероприятия станет рождественский вертеп, изготовленный студентами. В рамках встречи будет наряжена интернациональная елка. 12+

Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева (Тульская область, Заокский р-н, с. Савино):

В 12:00 жителей региона приглашают на Интерактивную программу «Рождество Христово!». Дети услышат рассказ о празднике Рождества Христова, виртуально станут свидетелями той чудесной Рождественской ночи, смогут заглянуть в пещеру и увидеть колыбель с младенцем. Всё будет сопровождаться показом слайдов «Рождественские картинки» и музыкой Рождества. Затем все смогут поучаствовать в костюмированных колядках, поиграть и поводить хоровод вокруг Рождественской ёлки. Запись на мероприятие осуществляется по телефону: (48734) 4-15-29. 0+

Мемориальный музей Н.И. Белобородова (г. Тула, пр.Ленина, 16):

В 15:00 состоится концерт «Новогодний калейдоскоп». В музыкальном музее пройдут концерты с участием методиста музея Виктора Петровича Юрасова. В его исполнении на тульском баяне прозвучат популярные классические и русские народные произведения, эстрадная и вокальная музыка, песни из кинофильмов и мультфильмов, которые будут сменять друг друга как зеркальные стекла в трубке калейдоскопа. Желающие смогут исполнить любимые песни. Такие концерты продолжают традиции Белобородовского дома, в котором всегда звучала музыка.