Водоснабжение в Пролетарском округе восстановят 6 января к 12.00

Сейчас вода подается в дома, но с пониженным давлением.

Администрация Тулы прокомментировала аварию в п. Молодежный:

- Сегодня, 5 января, в результате проведения несанкционированных земляных работ произошло повреждение водоводов диаметром 600 мм и 900 мм, осуществляющих забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора.

Работы по устранению порыва проводят специалисты ОАО «Тулагорводоканал». На месте проведения работ развернут пункт управления главы администрации города Тулы. Для ремонта имеются все необходимые материалы.

Завершить работы планируется 6 января 12.00. В настоящее время вода подается в дома Пролетарского округа с пониженным давлением.

Напомним, из-за аварии без воды остались 624 тульских дома.

Отметим, что на месте происшествия находятся начальник Главного управления МЧС России по Тульской области полковник внутренней службы Владимир Кий, заместитель директора по эксплуатации ОАО "Тулгорводоканал" Иван Македонов, начальник МУ «ЦГЗСР г.Тулы» Николай Безруков, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеонора Шевченко.