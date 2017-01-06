Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий обратился к тулякам с рождественским посланием

«Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию рождшагося от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии».

В преизбытке благоговейного чувства, в тишине молитвенного созерцания откровения небесных таинств, в чистоте благоразумного, постническим воздержанием приобретенного, трезвенния сил душевных и телесных торжествует ныне вся Полнота Святой, Вселенской, Апостольской, Православной Церкви, единомысленно и единодушно воспевая радостоносное событие – Рождество по плоти Господа и Спаса нашего Иисуса Христа от Духа Святаго и Пречистой и Пренепорочной Девы Марии. Бог наш, в Лицах тройственный, в существе Единый, Бесплотный, Невидимый и Неописанный, никого и ничего выше и более Себя не имеющий, без количества Великий, без качества Благой, без смерти Жизнь, без немощи Сила, без лжи Истина, без протяжения все Наполняющий, Вездесущий и повсюду Целый, без нужды все Творящий, без труда всем Управляющий, без Своего начало всему начало Дающий, без Своего изменения пресущественно во всем существующем Пребывающий, величием Бесконечный, силой Всемогущий, благостью Величайший, премудростью Непостижимый, в словах Справедливый, в делах Святой, в щедротах Изобильный, Творец мира видимого и невидимого, Бог любви и мира, по превосходящей Своей благости предназначивший всему многообразию сотворенного усвоить через каждого конкретного человека в единстве рода человеческого, способного воспринимать в межличностном общении по сходству с Богом в образе взаимодействия с Ним как свои собственные Божии несозданные действия и силы, преизливающиеся из непреступной пресущественности Божественного, нетленного, бессмертного, животворящего естества славу Его обоживающих сияний, для чего Еще в раю открыл прародителям человечества путь достижения как ими так и потомками их, обожения по благодати, то есть предназначенной цели человеческой жизнедеятельности, а после свободного уклонения их самовластного произволения в противоестественное состояние богонечувствия и богозабвения, приведших несамобытное и не самодостаточное человеческое естество к тлению и смерти, не оставил поврежденного грехолюбием рода людского без возможности осуществить предназначенную им конечную цель, но « многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил» ( Евр.1,1-2), так что, по благоволению Бога Отца, самодействием Единородного Его Сына и содействием собезначального Им Всесвятого Духа, при свободном согласии Пренепорочной Девы Марии взаимодать начатки единого и общего всем людям человеческого естества Второму Лицу Нераздельной и Пребожественной Троицы, чтобы «Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его,славу, как Единородного от Отца» (Ин.1,14).

Совершилось спасительное таинство явления Единородного от Святой Троицы во плоти, и миру воссиял Свет Великий, Свет Истинный – Христос Бог Наш. И род человеческий узнал о воплотившемся Богомладенце : Ангел Господень в Рождественскую ночь возвестил Вифлеемским пастухам «великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк.2,10-11). Придя в Вифлеем, пастыри увидели Преблагословенную Приснодеву Богородицу Марию, праведного Иосифа обручника и Бого - Младенца, лежащего в яслях. Снисшедший на землю Бог Слово, Господь наш Иисус Христос, по любвеобилию и благости Своей, будучи Собственным Образом Божиим, уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек (Флп.2,6-7) кроме греха, ради нашего вечного спасения. Восприняв в единство Своего несозданного, собезначального и Соприсносущного Отцу и Святому Духу Божественного Лица единосущное со всеми нами человеческое естество, Господь в Себе Самом возвращает всем нам, в силу нашего единосущия с Ним по человечеству, в меру доброхотно достигаемого нами сходства с Ним, жизненосное общение с Богом Отцом в Духе Святом, как учит об этом священномученик Ириней Лионский : « Посреднику Бога и человеков надлежало чрез Свое родство с тем и другим привести обоих в дружество и согласие и представить человека Богу, а людям открыть Бога:, Ибо Тому Кто предпринял убить грех и искупить повинного смерти человека, надлежало сделаться человеком… Он и был – Бог, восстановляющий в Себе древнее создание человека, чтобы убить грех и упразднить смерть и оживить человека». (Против ересей. 3,18,7)

Так мы, в прародителях после их падения в раю утратившие по грехам своим сыновнюю связь богообщения и причастие славы божественной жизни, с Рождеством Христовым вновь обретаем в Нем возможность приобщатся к благодатному усыновлению, обоженнию и воспринятию в качестве собственных нам многообразных даров божественной благодати чрез благоговейное участие в спасительных таинствах Святой церкви, молитвах и ревностном исполнении Христовых евангельских заповедей.

«Слава и Хвала на земли Рожденному и обожившему земнородных существо»! (Седален праздника).

Вседушевно поздравляю всех вас с преславным, великим, спасительным и радостоносным праздником Христова Рождества и новолетием благости Его, молитвенно желаю, чтобы в наших боголюбивых сердцах незабвенно и неотлучно звучала священная ангельская песнь, прославляющая Богомладенца Господа Иисуса и вводящая царство мира на землю открытых для Бога людских сердец : « Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человеках благоволение(Лк.2,14).

Да благоволит всех нас на престоле огнезрачном со Отцом и Святым Духом Сидящий в непреступной славе божества и, ради нашего спасения, не оставляя недр Отца, в убогих Вифлеемских яслях младенчески Возлежащий Господь наш Иисус Христос Своею благодатью и человеколюбием, и да подаст нам обильную Свою помощь в прохождении нами земной жизни в неуклонном доброхотном послушании святой Его воле и евангельским заповедям, в радости веры, в мире и братолюбии, в надежде вечного спасения, в крепости душевных и телесных сил, в благоплодных успехах по продолжению как прежде, так и в наступившем новолетии, по – Христиански ответственного творческого труда нашего во славу Божию, на радость людям и процветание как нашей малой, так и великой Родины.

«Мир Божии, который превыше всякого ума,соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе » (Флп.4,7). Аминь.